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Politika

TBMM ile MİT arasında ‘ertesi gün’ restleşmesi

Kürkçü: Başlangıçtaki bilgilerin ötesine geçemedik

13 Haziran 2012 23:53

-Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM Uludere olaylarını inceleyen komisyonunun bugünkü toplantısına MİT kaynaklarının, “ olaydan bir gün sonra haberleri oldu”  haberlerini yalanlayan açıklaması damgasını vurdu.  Komisyon üyesi CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, cep telefonuna gelen MİT kaynaklarının açıklamasını toplantıda komisyon  üyeleriyle paylaştı.  Bunun üzerine,  MİT belgeleri açılarak tekrar okundu.  Komisyondan alınan bilgiye göre, belgeler MİT’in 28.12.2011 tarihinde yaşanan faciadan aynı gün haberi olmadığını gösteriyor.  MİT’in,  olayın ertesi gün  29.12.2011 tarihinde sabah 09.35’de resmi kaynaklardan  bilgilendirildiklerine dikkat çekiyor.  Komisyonun CHP’li Üyesi levent Gök,  MİT kaynaklarından yapılan açıklamayla ilgili, “Komisyon toplantısında cep telefonuma  gelen bu açıklamayı arkadaşlarla paylaştım. Dosyayı tekrar okuduk.  MİT’in ertesi günü sabah 09.35’de resmi kaynaklardan bilgilendirildikleri görülüyor” dedi. Gök,  “ Bu durum MİT açısından hoş bir durum değil” dedi.

 

Kürkçü:  Başlangıçtaki bilgilerin ötesine geçemedik

 

Komisyon toplantısından sonra,  CHP’li Levent Gök, Malik Ecder Özdemir ve Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, son iki gündür inceledikleri Diyarbakır  Savcılığı’ndan gelen dosyalar ve bundan sonra izlenecek yol haritasını  değerlendirdi.  “Başlangıçtaki bilgilerin ötesine geçemedik” diyen Kürkçü, Diyarbakır Savcılığı’nın konuyla ilgili soruşturmasında MİT’in,  ‘olayla ilgili kuruma ilk gün intikal eden bilgilerin bir gün sonra olduğu’ yönünde yanıta dikkat çekti.

CHP’li Malik Ecder Özdemir de, belgelerin MİT’in olayın ertesi günü haberi  olduğunu gösterdiğini söyledi. Milletvekilleri, MİT kaynaklarından açıklamayı   ‘ilginç’ diye yorumladı.

 

Genelkurmay ve MİT’ten yetkili dinlensin

 

CHP’li komisyon üyeleri Özdemir, Gök ile Kürkçü,  Uludere olaylarının  Genelkurmay Başkanlığı ve MİT’ten yetkililer tarafından  dinlenilmesi  için komisyon başkanlığına  talepte bulundular.

 

 

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