TBMM, İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı

TBMM Genel Kurulu, başlayan kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreçle ilgili Meclis'e bilgi verecek.

Genel Kurul, haftalık olağan çalışmasına 3 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanarak başlayacak. Akar ve Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.

TBMM'de aynı gün ise CHP, MHP, İyi Parti; çarşamba günü de AKP grup toplantıları yapıldı.

CHP olağanüstü toplantı çağrısı yapmıştı

İdlib'de 33 askerin şehit olmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Meclis'in olağanüstü toplanması için çağrı yapmıştı. CHP'nin çağrısında 29 Şubat'ta TBMM Genel Kurulu'nun toplanması istenirken, Grup Başkanvekili Özgür Özel önergeyi Meclis başkanlığına sunmuştu. CHP'nin bu çağrısına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener destek vermiş, "Yapılmasında fayda var" demişti.

Ancak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuya ilişkin yaptığı açıklamada '29 Şubat'ta verimli bir toplantı yapılamayacağını' belirtmiş, "Şu anda Milli Savunma Bakanı bölgede faaliyetleri yakından takip ediyor. Dolayısıyla yarın yapılacak bir toplantıda yürütmeden temsilci bulunması imkanı gözükmüyor. Salı günü meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğini takdir ediyorum" demişti.

Muhalefet partilerinden Şentop'un kararına tepkiler yükselirken, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclis'in İdlib'de 27 Şubat'ta yapılan saldırı sonrası 3 Mart'ta kapalı olarak toplanma kararına ilişkin "Biz kapalı oturumu yanlış buluyoruz. Meclis, bugüne kadar zaten olağanüstü toplanmalıydı, bunu gerçekleştiremedi. NATO, Avrupa Birliği, BM toplandı ama TBMM bir türlü toplanamadı" demişti.

Kapalı oturumda ne oluyor?

TBMM iç tüzüğüne göre kapalı oturumlar, milletvekilleri, bakanlar ve görevi gereği toplantıda bulunması gereken kamu görevlileri dışında kimsenin katılamadığı toplantılardır.

Yarın düzenlenecek oturumda Genel Kurul'da sadece yeminli stenograflar bulunacak. Kapalı oturumda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bilgi verecek.

Bilgilendirme sonrası parti grupları adına konuşmaların yapılması bekleniyor. Milletvekilleri de kişisel olarak söz talebinde bulunabilecek.

Oturum bittiğinde tutanaklar mühürlenecek ve 10 yıl boyunca 'devlet sırrı' kapsamında değerlendirilecek.