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TBMM İdare Amiri Özdemir: Çiçek'in ‘türban’ açıklaması provokasyona davetiyedir

TBMM İdare Amiri Özdemir: İç tüzükte bir türban düzenlemesi yapılırsa kimsenin diyeceği bir şey olmaz. Ancak Çiçek, ‘oldu bittiye’ getiriyor

30 Eylül 2013 19:38

Hülya Karabağlı / Ankara

 

TBMM İdare Amiri CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in türbanlı milletvekiline iç tüzük engeli olmadığı yönündeki açıklamasını, “Provokasyona ve kaosa davetiyedir” diye değerlendirdi. Özdemir’e göre, Meclis başkanı bu konuyu ‘oldu bittiye’ getirmek istiyor.

 

‘Provokasyona davetiye çıkarıyor’

 

Özdemir, türbanlı milletvekiline yasal engel olmadığını söyleyen TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i, “Meclis Genel Kurulana hukuksuzluğu dayatmak ve kavgayı tahrik etmek” anlamına geldiğini söyledi.   Meclis’in açılmasına saatler kala Meclis başkanının yaptığı açıklamayla ‘provokasyona ve kaosa davetiye çıkardığını’ söyleyen Özdemir, geçtiğimiz yasama döneminde yaşanan kavgaların ve tartışmaların henüz belleklerden çıkmadığını hatırlattı.

 

‘Terlikle, ‘mayo’ yasaktır denmemiş’  

 

Çiçek’in; ‘iç tüzük ‘vurgusunun doğru olmadığını anlatan Özdemir, “Meclis’in anayasası olarak  bilinen   İç tüzük yasakları sıralamamış. Hatta; iç tüzüğü yapanlar, bir milletvekilinin küfür edeceğini düşünmemmiş. Bunun için ‘kaba ve yaralayıcı söz’ diye tanım konmuş. Yani ‘türban yasaktır’ dememiş ama yasakları sıralamamış. Terlik, mayo yasak değildir de dememiş. Çünkü, bu parlamentonun sadece yazılı değil, yazılı olmayan gelenek ve teamülleri vardır.  Mevcut iç tüzüğü;  istediğiniz biçimde yorumlayamazsınız”.

 

‘İç tüzüğü değiştirsinler’   

 

“Meclis başkanı bir oldu bitti yapmak yerine İç Tüzük değişikliği yapsınlar” diyen Özdemir, “TBMM,  hukuku kuran, yasa çıkaran ve demokrasinin mabedi diye tarif ettiğimiz kurum. Burada bir kaos olmaz. İç tüzükte bir değişiklik yapılır. Buradan bir düzenleme çıkarsa; hiç kimsenin bir diyeceği  olmaz. Bizim isyanımız bir oldu bittidir. Türbana bir karşı çıkış değildir”.

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