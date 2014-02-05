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TBMM Hozat Alt Komisyonu’ndan Malatya Özel Yetkili Savcılığı'na suç duyurusu kararı

Hozat'taki fişleme iddialarını inceleyen Meclis İnsan Hakları Alt Komisyonu, kendisine bilgi vermeyen Malatya Özel Yetkili Savcılığı hakkında suç duyurusunda bulunacak

05 Şubat 2014 18:32

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Hozat Alt Komisyonu, fişlemelerle ilgili "Fethullah Gülen cemaati vurgusu" yaptığı raporunu kabul etti. Alt Komisyon, gizlilik gerekçesiyle bilgi vermeyen Malatya Özel Yetkili Savcılığı, fişlemeleri yapan Emniyet ve Jandarma’daki ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasına da karar verdi.

Alt komisyon başkanı AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, “Jandarmanın bilgisayarında da bu tür fişlemeler olduğu bilgisi var. Bu benim kendi özel kaynaklarımdan edindiğim bir bilgi” dedi.

Mehmet Metiner başkanlığındaki toplantıya, komisyon üyeleri AKP’li Hamza Dağ, MHP’li Reşat Doğru, BDP’li Murat Bozlak katıldı. CHP’li üye Hüseyin Aygün’ün ise toplantıya katılmadı.

 

Metiner: Savcılık mili iradeye saygısızlık yaptı

 

Komisyon Başkanı Mehmet Metiner, Malatya Özel Yetkili Savcılığı’nın gizlilik gerekçesiyle çok uzun bir süre komisyona bilgi vermediğini söyledi. Metiner, “Bilgisayar çıktıları, milli iradeyi temsil eden komisyondan gizlenmiş. Bizi geciktiren özel yetkili cumhuriyet başsavcısı oldu. İlgili cumhuriyet başsavcılığını kınıyoruz. Malatya Özel Yetkili Savcılığı’nın elindeki evrakları vermemesi raporumuzun hazırlanmasını geciktirdi” dedi. Metiner, “Kendini devlet gibi gören, dışarıdan talimat alan kişiler var” diyerek alt komisyon raporuna da giren “ paralel yapı” vurgusu yaptı. Suç duyurusu önerisinde bulundu.

 

Bozlak: Cumhuriyet tarihi boyunca ötekiler

 

BDP Adana Milletvekili Murat Bozlak, Cumhuriyet tarihi boyunca bazı kesimlere yönelik fişleme yapıldığını savundu. HADEP başkanlığı döneminde bunu bizzat yaşadığını ileri süren Bozlak, ‘andıç’ listesinde adının yer aldığını belirtti. Fişleme dosyalarının içeriğini hatırlatan Bozlak, “Öteki insan denmiş. O denmiş, bu denmiş cezaevine koşmuşlar” ifadesini kullandı.

AKP’li Metiner’den sonra BDP’li Murat Bozlak ve MHP’li Reşat Doğru da Hozat fişlemelerini yapan devlet yetkilileri ve Malatya Özel Yetkili Başsavcılığı hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiği görüşünü dile getirdiler. Suç duyurusu kararı alt komisyon raporuna girdi.

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