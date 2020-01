-TBMM hiçbir çetenin etkisi altında kalamaz TBMM (A.A) - 10.12.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''TBMM'nin bir takım lobilerin tesiri altında kalarak, 6222 sayılı kanunu değiştirmeyi planladığı'' yaklaşımının fevkalade mahzurlu, zararlı ve milletin vicdanını da yaralayan bir yaklaşım olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine başlanan, şike cezalarında indirim öngören kanunun tümü üzerinde Hükümet adına yaptığı konuşmada, kanunun sağlıklı bir mantık zemininde tartışılamadığını söyledi. Teklifin, kanunlaştırılması sırasında farklı partilerden milletvekillerinin değerli katkılar sunduğunu belirten Kılıç, ''Ama bugüne kadar özellikle spor camiasında sürdürülen tartışmalarda belli bir düzeyin korunamadığı, kanun teklifi metninin göz önünde bulundurulmadığı tespiti elimizin altında bulunmaktadır'' dedi. ''Kanunun metninin gerektiği gibi okunmadığından'' yakınan Kılıç, şöyle devam etti: ''Eğer okunsaydı, TBMM'ye yöneltilen pek çok bühtan söz konusu bile olmazdı. Benim vicdanımı ziyadesiyle yaralayan bir yaklaşımdır. 'TBMM'nin bir takım lobilerin tesiri altında kalarak, 6222 sayılı kanunu değiştirmeyi planladığı' yaklaşımı fevkalade mahzurlu, zararlı, milletin vicdanını da yaralayan bir yaklaşımdır. TBMM, hiçbir lobinin, hiçbir çıkar grubunun, hiçbir çetenin, hiçbir mafyalaşma türü yapılaşmanın etkisi altında kalmaz, kalamaz. Burada her partiden milletvekilinin tesiri altında kalacağı yegane kuvvet, bizatihi milletin kendisidir, milli iradedir.'' -Başbakan'a bilgilendirme sözkonusu değil- Başbakan'ın operasyondan haberi olup olmadığı, brifing verilip verilmediğine ilişkin soru üzerine Kılıç, her bilgilendirmenin, bir operasyona yönelik bilgilendirme düşüncesinin, Başbakan'ın makamına da şahsına da haksızlık olacağını söyledi. Kılıç, ''Başbakan'ın, soruşturmanın öncesi, sırası, sonrasında İstanbul'daki mülki amiri, emniyet müdüründen bilgi aldığı konusu varit değildir. Başbakan'a yönelik her bilgilendirmeyi, operasyonla ilişkilendirmek yanlış, sağlıksızdır. Başbakan'a bilgilendirme yapılması söz konusu değil'' dedi.