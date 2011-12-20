-TBMM heyeti Juppe ile görüştü PARİS (A.A) - 20.12.2011 - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki heyetin, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin Fransa meclisi genel kurulundaki oylamasından önce Paris'teki temasları sürüyor. Heyet, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin diplomasi danışmanı Jean-David Levitte ile görüşmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe ile bir araya geldi. Görüşme öncesi basın mensuplarına sadece görüntü alınması için izin verildi. Görüşmede, yasa teklifinin kabul edilmesinin Türk-Fransız ilişkilerine yapacağı zarara bir kez daha vurgu yapıldı. Fransa Meclisi Başkanı Bernard Accoyer ile yapılacak görüşmeyle temaslarını tamamlayacak olan heyet, daha sonra Türk ve Fransız gazeteciler için bir basın toplantısı düzenleyecek TBMM heyetinde, Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti milletvekili Volkan Bozkır'ın dışında, AK Parti milletvekili Kasım Gülpınar, CHP milletvekilleri Osman Korutürk ile Haluk Koç ve MHP milletvekili Yusuf Halaçoğlu bulunuyor.