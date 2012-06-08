TBMM heyeti Facebook Direktörü Richard Allan ile görüştü

Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu, sosyal paylaşım sitesi Facebook’un Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Politika Direktörü Richard Allan’ı dinledi. Aynı zamanda İngiliz parlamenteri olan, Allan komisyon salonundaki teknik donanımı çok gelişmiş sistem olarak nitelendirdi. İngiltere parlamentosunda böyle sistem olmadığını söyledi.

Allan, sözlerine Türkçe “merhaba” diyerek başladı. Facebook'un gerçek adlar üzerine kurulu bir sistem olduğunu vurgulayarak sunumuna başladı. Allan’ın çarpıcı değerlendirmeleri şöyle:

-“Facebook gerçek dünyaya alternatif değildir. Gerçek dünyanın paylaşımının arttırılmasını amaçlayan bir misyonumuz var. Facebook'taki amaç, kişileri gerçek kimliklerinden uzaklaştırmadan sosyal bağlantı yaratmaktır.”

-Kişisel verilerin korunması konusuna azami önem veriyoruz. Facebook'a konulan her bilgi burada sonsuza kadar kalmıyor, kullanıcı isterse bilgilerini ve paylaşımlarını silebiliyor, isterse hesabını donduruyor veya sonsuza dek kapatabiliyor.

-Hesapların saldırıya uğraması veya çalınması gibi bilgisayar korsanlığına yönelik etkili tedbirler alıyoruz.

-Sakıncalı içerik ile ilgili şikayet mekanizmasını işletiyoruz. Örneğin; pornografi ve şiddet ihtiva eden içerikler çıkarılıyor, kullanıcı tarafından bu tür içeriklerin kullanımının tekrarlanması durumunda kullanıcı hesabı tümden siliniyor.”

Türkçe bilen 10 personel çalıştırdıklarını ve Türkçe içeriklerle ilgili şikayetlerin veya başka denetim yöntemlerinin bu kişiler tarafından uygulandığına dikkat çeken Allan, çocukların korunmasıyla ilgili dünya çapında işbirliklerinin olduğunu söyledi.Komisyon üyeleri, Richard Allan’a çok sayıda soru yöneltti. Allan, iki soruya yanıt vermeyeceğini söyledi. “Facebook’un hisselerinin düşüşü ve gelecekte yükselme ümidinin olup olmadığı.”, “Facebook’un Türkiye ve dünyadaki reklam gelirlerinin ne kadar olduğu?”.

Komisyon Başkanı AKP’li Necdet Ünüvar, Türkiye'de 30 milyondan fazla Facebook kullanıcısı olmasına rağmen Facebook'un neden Türkiye'de bir ofis açmadığını, reklam gelirlerinin hangi ülkeye ödendiğini, bu gelirlerin vergisinin neden Türkiye'de kalmadığını sordu.

Allan, bir çok ülkeyle birlikte Türkiye’de ofislerinin olmadığını, vergi konusundaki eleştirileri vergi departmanlarına ileteceğini söyledi. Allan, reklam satın almaların İrlanda üzerinden yapıldığını belirtti.

Komisyon başkanı Ünüvar; “Türkiye'de elde edilen gelirlerin vergisinin Türkiye'de kalması gerektiğini düşünüyoruz ve bunu komisyonumuzun raporuna da yazacağız.” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Allan'a, ABD hukukuna olduğu kadar, faaliyette bulundukları diğer ülkelerin hukukuna karşı da sorumluluk duyup duymadıklarını, bu ülkelerle terör ve buna benzer konularda veri paylaşımı yapıp yapmadıklarını sordu:

-“Terör veya bir çocuğun hayatıyla ilgili, eğer verilecek o bilgi o tehlikeyi ortadan kaldıracaksa, doğrudan veri paylaşımı olabiliyor.”

Allan, bir soruya, Arkeoloji okuduğunu, daha sonra bilgi teknolojileri üzerine çalıştığını, üç yıldır da Facebook'ta bulunduğunu anlattı.