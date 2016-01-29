HDP'nin muhalefet şerhi 'Kürdistan' ifadesinden dolayı reddedildi

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanlığı, HDP’nin AR-GE kanun tasarısına yazdığı muhalefet şerhini ‘Kürdistan’ ifadesi nedeniyle kabul etmedi. Komisyon Başkanlığı Anayasa ve iç tüzüğe aykırı olduğunu bildirerek ‘Kürdistan’ ifadesinin çıkarılması halinde şerhin basılacağını bildirdi. Ancak, HDP kanadı Kürdistan ifadesini metinden çıkarmayacağını bildirdi. AR-GE tasarısı HDP’nin muhalefet şerhi olmadan basılacak.

Sanayi Komisyonu’nun tutumuna CHP kanadında da destek geldi. CHP’nin Komisyon Sözcüsü, Denizli Milletvekili Kazım Arslan, AR-GE kanun tasarısı muhalefet şerhinde HDP heyetinin "Kürdistan" ifadesi kullanmasının asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

HDP’nin Kürdistan ifadesinden geri adım atılmayacağına ilişkin Sanayi Komisyonu Başkanlığı’na veridiği cevabi yazı şöyle:



“1/540 esas numaralı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına İlişkin Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporuna eklenmek üzere gönderdiğimiz muhalefet şerhimizde yer verdiğimiz “Kürdistan” ifadesi Anayasaya aykırı olarak tanımlanmış ve hazırladığımız muhalefet şerhinden ‘Kürdistan’ ifadesinin çıkarılması istenmiştir. ‘Kürdistan’ ifadesinin Anayasa’ya aykırı bir ifade olarak tanımlanmasının gerekçelerinin yazılı olarak tarafımıza iletilmesini talep etmekle beraber, hazırladığımız muhalefet şerhinde geçen ‘Kürdistan’ ifadesinin aşağıda belirttiğimiz tarihsel, coğrafik ve siyasal dayanaklarını göz önünde bulundurarak ‘Kürdistan’ ifadesini muhalefet şerhimizden çıkarmayacağımızı bilgilerinize sunarız.”