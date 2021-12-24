TBMM Genel Sekreterliği'nden Ümit Özdağ'a 'bilgisayar' yanıtı: Dilekçenizdeki talep üzerine değiştirildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Zafer Partisi İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın 600 vekilin bilgisayarının değiştirildiği iddiasına ilişkin olarak, "Sayın milletvekillerimizin bilgisayarları re’sen değil sadece ve sadece talepleri halinde değiştirilmektedir. Sayın Ümit Özdağ’ın bilgisayarı da kendisinin 20 Aralık 2021 tarihli dilekçesi ile talep etmesi üzerine değiştirilmiştir. Paylaşımda bahsi geçtiği şekilde bütün milletvekillerimizin bilgisayarlarının değiştirilmesi söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.

TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Zafer Partisi İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş, insanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama şeklindeki” paylaşımı üzerine bir açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Sayın milletvekillerimizin bilgisayarları re’sen değil sadece ve sadece talepleri halinde değiştirilmektedir. Sayın Ümit Özdağ’ın bilgisayarı da kendisinin 20 Aralık 2021 tarihli dilekçesi ile talep etmesi üzerine değiştirilmiştir. Paylaşımda bahsi geçtiği şekilde bütün milletvekillerimizin bilgisayarlarının değiştirilmesi söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

TIKLAYIN | Ümit Özdağ: 600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş, insanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama