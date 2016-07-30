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15 Temmuz Darbe Girişimi

TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu görevden alındı

İrfan Neziroğlu'nun yerine Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu getirildi

30 Temmuz 2016 03:16

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu görevinden alındı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TBMM'de gerçekleştirilen operasyonda TBMM Genel Sekreter Yardımcıları Muhammed Bozdağ, Kemal Kaya ve Mustafa Tamirci görevden alındı. Bu isimlerin yerlerine hemen yenileri atandı.

Milliyet'in haberine göre; Meclis Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu da görevinden alınırken, yerine Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu getirildi.

Ankara kulislerinde, ilk bilgilere göre görevden almanın devletteki 'Paralel Yapı' kadrolarının tasfiyesi çerçevesinde olmadığı üzerinde durulurken, 15 Temmuz akşamı yaşanan güvenlikle ilgili sorunların bu görevden almada etkili olduğu belirtildi.

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