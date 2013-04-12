TBMM Genel Kurulu’nda MHP ile BDP’nin idam tartışması

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Genel Kurulu’nda dün akşam yasalaşan 4. Yargı Paketi görüşmelerinde MHP ile BDP arasında ‘idam’ tartışması yaşandı. MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in kürsüye gelmesiyle başlayan tartışma hararetini yitirmeden aralıklarla devam etti.

“Hangi demokratik ülkede idam var” diyen BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken’e, MHP’li Çirkin, ABD’yi örnek gösterdi ve “ Yani, bu bizim hakkımız. Millet eğer bize bu gücü verirse bundan çekinmeyeceğiz” dedi.

Sırrı Sakık’ın partilerine laf ettiğini öne süren MHP’liler, “ Milliyetçi Hareket Partisini ilzam edecek bir söz söylemek sizin haddiniz değil” deyince Sakık da, “ Sizin de idam haddiniz değildir o zaman” diye karşılık verdi. MHP’nin idare Amiri Ali Uzunırmak, bu sözler üzerine, “ Haddimiz lan, isteriz idamı! Ne var?”.

Adnan Şefik Çirkin'in idam cezasının tekrar anayasaya geri dönmesini istediklerini söylemesi üzerine İdris Baluken "Bizi mi idam edeceksiniz?" dedi. Çirkin'in "Şimdi, bir kere Kürt kökenli kardeşlerimizin hiçbirine bir sözümüz yoktur. Onlar, vatanına, milletine, devletine bağlı insanlarıdır. Kimseyi hukuksuz bir şekilde asmak gibi bir niyetimiz de asla olamaz. Yalnız, terörizmi savunacaksınız, teröriste övgüler düzeceksiniz, bebek katillerine övgüler düzeceksiniz, bunları özgürlük savaşçısı yapacaksınız ama sizin diliniz barış dili olacak. Biz buna karşı duracağız,"Türk milleti" kavramını ortadan yok etmeye çalışanlara karşı duracağız, fikrî namusumuzla biz de siyasi bir mücadele vereceğiz, dilimiz savaş dili olacak" sözleri üzerine Sırrı Sakık söz alarak kendisi ve partililerinin idam edilmesinin mevzu bahis yapıldığını belirtti.

Tartışmanın uzaması üzerine de Ali Uzunırmak Sırrı Sakık'a, "Haddimiz lan, isteriz idamı! Ne var?" dedi.