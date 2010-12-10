-TBMM GENEL KURULUNDA KÜRTÇE ŞİİR TBMM (A.A) - 10.12.2010 - TBMM Genel Kurulunda Hakimler ve Savcılar (HSYK) Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerinde BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Kürtçe şiir okuduğu sırada Meclis Televizyonunun ses yayını kesildi. Başkanvekili Meral Akşener, yayının teknik arıza nedeniyle kesildiğini bildirdi. Kaplan, HSYK Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında, önergesi üzerinde söz aldı. Bugünün Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu anımsatan Kaplan, dün yaptığı Kürtçe konuşmanın tutanaklara, ''Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan bir dille birtakım kelimeler ifade edildi'' yazıldığını belirterek, Meclis tutanağını Genel Kurula gösterdi. Kaplan, şöyle devam etti: ''Bu ayıptır. İnsan haklarının en büyük ayıbıdır. Bundan daha büyük bir ayıp olabilir mi? Milyonlarca insanın gözünün içine baka baka hem inkar edeceksin hem asimile edeceksin, hem ırkçılık yapacaksın hem türküsünü söylediği için üstüne gideceksin, müziğini folklorunu yaptığı için, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt üyeliğinden binlerce üyesine ceza vereceksin... Sonra 'Dünya İnsan Hakları Gününüz kutlu olsun' diyeceksiniz. Beraber yaşıyorsak gerçekliğimize de alışacağız.'' Şair Ciğerhun'un ''Robson'' adlı Kürtçe şiirinin ''yalnız siyahlar baskı altında kalmadı, biz beyazız, biz de baskı altındayız'' dizelerini Kürtçe, sonra Türkçe olarak okuyan Kaplan, ''Siyahlar 1947'de medeni haklarını aldığı zaman Amerika Devlet Başkan Yardımcısı bir beyaz ve siyah öğrenciyi ellerinden tutup birlikte üniversiteye getirmişti. Ve Amerika'da siyahlarla beyazlar arasındaki ırk ayrımı devletin öncülüğünde kaldırılmıştı'' dedi. Kaplan, şiiri Kürtçe okuduğu sırada Meclis Televizyonunun ses yayını kesildi. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Kaplan'ın Kürtçe konuşması sırasında ses yayınının kesildiğini belirterek, ''Devlet TRT 6'dan Kürtçe yayın yapıyor, TRT 3'ün ne farkı var'' diye sordu. AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, konuyla ilgili Başkanlığın genel kurulu bilgilendirmesini talep etti. TBMM Başkanvekili Meral Akşener, bunun üzerine birleşime ara verdi. Akşener'in daveti üzerine Kaplan, Sakık, BDP Muş Milletvekili Nuri Yaman ve Suat Kılıç, başkanlık divanı odasına geçti. Aradan sonra Akşener, Kaplan'ın konuşmasının bir bölümünün teknik arıza nedeniyle yayınlanamadığı bilgisinin ulaştığını belirterek, Kaplan'a bu nedenle yerinden söz verdi. Kaplan, ''Bunun teknik arıza olmasını umuyorum'' dedi. Şiirin söz konusu dizilerini Kürtçe olarak tekrarlayan Kaplan, Türkçe anlamını da dile getirdi. Kaplan, Kürtçe sözlerle Dünya İnsan Hakları Günü'nü de kutladı.