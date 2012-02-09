-TBMM Genel Kurulunda kavga TBMM (A.A) - 09.02.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin kürsüyü işgal eylemini sürdürmesi üzerine görüşme imkanının kalmadığını belirterek, birleşimi kapattı. Birleşim kapandıktan sonra CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga çıktı. Genel Kurulda, Çiçek'in verdiği aranın uzaması üzerine MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Sayın Başkan, milletvekillerine saygı göstersin ve lütfedip buraya gelsin. Hukuk yok, tüzük yok, dayatma var'' diye tepki gösterdi. Vural, Genel Kurul çalışmasını izleyen gazetecilere,''Anons yapın, Başkan arıyoruz. Meclisi yönetecek Başkan arıyoruz'' diye seslendi. Bu sırada bir stenograf, görev yaptığı masada baygınlık geçirdi. AK Parti ve CHP'nin hekim milletvekillerinin müdahale ettiği stenograf, bir süre sonra Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Vural bu sırada, ''Helal olsun Meclis Başkanı. Sana bravo'' diye tepki gösterdi. Oktay Vural, Çiçek'in birleşimi açması için yazılı olarak davette bulunduğunu, ancak Çiçek'in gelmediğini belirterek, katip üyelere, ''Sayın Başkanı göreve çağırınız'' dedi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de aranın uzamasına tepki gösterdi. Verilen arada, AK Parti ile CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında yer yer sözlü sataşmalar da yaşandı. Yaklaşık 2 saat süren aranın ardından TBMM Başkanı Cemil Çiçek, birleşimi yeniden açtı. Çiçek, teklif üzerine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'a söz verdi. Akman'ın, CHP'li milletvekillerinin işgal eylemini sürdürdüğü kürsüye ulaşamaması üzerine Çiçek, teklifi görüşme imkanının kalmadığını belirterek, birleşimi bugün saat 13.00'te toplanmak üzere kapattı. Birleşimin kapanmasından sonra, CHP'li ve AK Parti'li milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga çıktı. Birçok milletvekilinin yumruklaştığı kavga yaklaşık 15 dakika sürdü. Kavganın yatıştırılmasının ardından AK Parti'li milletvekilleri, CHP'nin işgal ettiği kürsünün etrafında toplandı. Bu sırada CHP milletvekilleri bir süre daha bekledikten sonra Genel Kurul salonundan ayrıldı. AK Parti'li milletvekilleri de kürsünün çevresinde bir süre bekledikten sonra Genel Kurul salonundan çıktı. CHP'li milletvekillerinin kürsü işgali yaklaşık 5 saat sürdü. TBMM Başkanı Çiçek, birleşime 4 kez ara verdi. Ayakta beklemekten yorulan bazı CHP milletvekilleri, stenografların masasına ve başkanlık divanına uzanan basamaklarda oturdu. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Genel Kurul salonundan ayrılırken, gazetecilerin sorusu üzerine şimdi bir değerlendirme yapmayacağını belirterek, ''Sabah ola hayrola'' dedi.