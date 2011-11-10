-TBMM Genel Kurulunda gerginlik TBMM (A.A) - 10.11.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Meclis İdare Amiri Salim Uslu'nun, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un uyarısına rağmen kürsüyü terk etmeyen CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i itmesi üzerine gerginlik yaşandı. Genel Kurulda, CHP'li Genç, Danışma Kurulu önerisi okunduktan sonra, önerinin aleyhine söz aldı. Elinde fener ile kürsüye gelen Genç, Başkanvekili Yakut'un uyarısı üzerine, feneri kavasa verdi. Yakut, ''Burası TBMM. Kürsüye çıkan her milletvekili dikkatli olmalı'' dedi. Genç'in, ''Sizin oturduğunuz kürsüde ben 7 sene oturdum. Ne yapılması gerektiğini biliyorum'' demesi üzerine Yakut, ''Yedi sene oturmuşsunuz ama öğrenememişsiniz. İsterseniz bir 7 sene daha oturun'' karşılığını verdi. Konuşmasında Türkiye'de yolsuzluk olurken Meclisin bu konuda hiçbir şey yapmadığını savunan Genç, ''Hükümet memleketin üzerinde kara bir tablo estirdi'' dedi. Genç, konuşmasına devam ederken, Yakut, Genç'i, söz aldığı konuya ilişkin konuşma yapması yönünde iki kez uyardı. Genç'in konuşmasını sürdürmesi üzerine Yakut, mikrofonu kapatarak İçtüzüğe göre ''hatibi konuşmaktan men etme'' kararını oylamaya sundu. Oy çoğunluğu sağlanması üzerine Yakut, Genç'i yerine geçmesi için uyardı. Genç'in kürsüyü terk etmemesi üzerine Yakut, idare amirlerini göreve çağırdı. Bunun üzerine Genç'in yanına gelen TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Genç'i yerine geçmesi için uyardı. Uslu daha sonra Genç'i iterek kürsüden uzaklaştırmaya çalıştı. Genç, bu sırada stenografların oturduğu bölüme çarptı. Bu arada araya giren bazı AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında da tartışma çıktı. Bunun üzerine Yakut, birleşime ara verdi. Tartışma verilen arada da bir süre devam etti.