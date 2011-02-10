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Politika

TBMM GENEL KURULUNDA GERGİNLİK TBMM (A.A)

10 Şubat 2011 21:16

-TBMM GENEL KURULUNDA GERGİNLİK TBMM (A.A) - 10.02.2011 - TBMM Genel Kurulunda, ''Torba tasarının'' görüşmeleri sırasında, AK Parti ve BDP milletvekilleri arasında yaşanan tartışma ve kavga nedeniyle birleşime ara verildi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un tutumu üzerine açılan tartışmada, lehte söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin konuşması sürerken, BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata, Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Canikli'nin üzerine yürüdü. Bunun üzerine AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni ve arkadaşları, Canikli'yi savunmak için kürsü önüne geldi. Yaşanan arbede sırasında AK Parti'li Yeni yere düştü.  BDP'li Kaplan da AK Parti milletvekillerine ''Ben Şırnaklı Hasip Kaplan, adınızı deftere yazdım...'' diye bağırdı.  İki parti milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürürken, karşılıklı küfürleşmeler yaşandı.  TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, birleşime ara verdi.

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