-TBMM GENEL KURULU ÇALIŞMALARINA BAŞLADI TBMM (A.A) - 05.10.2010 - TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Meral Akşener başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu, 23. dönem 5. yasama yılının açılışı dolayısıyla 1 Ekim'deki özel gündemli toplantının ardından çalışmalarına başladı. Gündemdışı söz alan AK Parti Sinop Milletvekili Abdurrahman Dodurgalı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yaptığı konuşmada, din görevlilerinin yaşam standartlarının yükseltilmesini istedi. MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy ise kaçak hayvan sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi. Hayvanların sokağa terk edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla ''çip'' uygulamasının başlatılmasını gerektiğini belirten Özensoy, böylece sokağa terk edilen hayvanların sahiplerine ulaşılarak, çeşitli cezalar verilebileceğini ifade etti. AK Parti Isparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt da günden dışı konuşmasında 12 Eylül'de yapılan referandumun tek galibinin halk olduğunu söyledi. Halkın sandığa giderek demokrasiyi güçlendirdiğini ifade eden Kurt, ''Oylama sonucunu, demokrasiye ve değişime verilen önemli bir destek olarak görüyoruz'' dedi. BM İnsan Hakları Konseyi tarafından hazırlanan Mavi Marmara gemisine ilişkin raporu da değerlendiren Kurt, raporun saldırıda hayatını kaybedenler için önemli bir sonuç olduğunu söyledi. Kurt, İsrail'in rapor doğrultusunda acilen Türk halkı ve Gazzeliler'den özür dilemesini istedi.