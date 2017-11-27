T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM Genel Kurulu, YSK düzenlemesi mesaisi yapacak

Anayasa Alt Komisyonu’nda kura seçimini sonlandıran sandık kurulu başkanı belirlenmesi ile sivil denetime kısıtlama getiren müşahit maddeleri metinden çıkarılmıştı

27 Kasım 2017 01:55

TBMM Genel Kurulu, AKP’nin verdiği YSK'nın teşkilat ve görevleri hakkında ki kanun teklifi için mesai yapacak. İki bölüm halinde ele alınacak teklif geçtiğimiz hafta Anayasa Alt Komisyonu’nda kura seçimini sonlandıran sandık kurulu başkanı belirlenmesi ile sivil denetime kısıtlama getiren müşahit maddeleri 4 siyasi partinin oy birliği metinden çıkarılmıştı.

Anayasa Komisyonu yarın toplanarak, YSK'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifini alt komisyon raporu üzerinden ele alacak. Alt komisyonda yapılan düzenlemeler esas komisyonda da görüşülerek kabil edilmesi bekleniyor. Teklif, bu haftadan itibaren görüşüleceği genel kurula sevk edilecek.

Teklife göre, Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız olacak. 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşacak. Üyelerin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla seçilecek. Üyelerin görev süresi 6 yıl olacak. Başkan ve başkanvekili, kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilecek.

Kurul kararları aleyhine başka hiçbir merciye ve kanun yoluna başvurulamayacak.

YSK merkez teşkilatına 225, taşra teşkilatına 490 olmak üzere toplam 715 personel alımı yapılacak.

ETİKETLER

yskkanunseçimdeğişikliksandık kurulusandık başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24