TBMM Genel Kurulu, YSK düzenlemesi mesaisi yapacak

TBMM Genel Kurulu, AKP’nin verdiği YSK'nın teşkilat ve görevleri hakkında ki kanun teklifi için mesai yapacak. İki bölüm halinde ele alınacak teklif geçtiğimiz hafta Anayasa Alt Komisyonu’nda kura seçimini sonlandıran sandık kurulu başkanı belirlenmesi ile sivil denetime kısıtlama getiren müşahit maddeleri 4 siyasi partinin oy birliği metinden çıkarılmıştı.

Anayasa Komisyonu yarın toplanarak, YSK'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifini alt komisyon raporu üzerinden ele alacak. Alt komisyonda yapılan düzenlemeler esas komisyonda da görüşülerek kabil edilmesi bekleniyor. Teklif, bu haftadan itibaren görüşüleceği genel kurula sevk edilecek.

Teklife göre, Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız olacak. 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşacak. Üyelerin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla seçilecek. Üyelerin görev süresi 6 yıl olacak. Başkan ve başkanvekili, kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilecek.

Kurul kararları aleyhine başka hiçbir merciye ve kanun yoluna başvurulamayacak.

YSK merkez teşkilatına 225, taşra teşkilatına 490 olmak üzere toplam 715 personel alımı yapılacak.