-TBMM GENEL KURULU TBMM (A.A) - 22.03.2011 - AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulunun iki haftalık çalışma programına ilişkin grup önerisi kabul edildi. AK Parti, TBMM Danışma Kurulunun toplanmaması üzerine grup önerisini Genel Kurula taşıdı. Öneride, Anayasa Mahkemesini yeniden yapılandıran düzenleme ile uluslararası anlaşmaları içeren iki tasarı gündemin ön sıralarına taşınması yer aldı. Önerinin okunmasının ardından yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Türkiye ve İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü Arasında İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsünün Türkiye'de Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı''nın bastırılıp dağıtılmadığını, ayrıca gelen kağıtlar içinde bulunmadığını söyledi. Birleşimi yöneten Başkanvekili Nevzat Pakdil'ın ''gelen kağıtların internet sayfasında yer aldığını'' söylemesi üzerine Vural, ''İnternette olması yeterli mi görülüyor? TBMM geleneklerine aykırıdır'' diyerek itirazını sürdürdü. Pakdil'in, ''Basımevinde basımı sürmektedir'' demesi üzerine Vural, grup önerisinin usulüne göre hazırlanmadığını ileri sürdü. Tartışmanın sürmesi üzerine Pakdil, birleşime ara verdi. -''MİLLETE YAPILAN BİR DAYATMADIR''- Aranın ardından öneri üzerindeki görüşmelere devam edildi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, artık seçim sürecine girildiğini ve Meclis gündeminin mutabakatla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Vural, ''Görüşeceğimiz ne kaldı? Kala kala dokunulmazlık dosyaları kaldı. Hodri meydan; gelin dokunulmazlık dosyalarını görüşelim, bitirelim'' dedi. Türkiye için acil memleket için faydalı olduğunu gördükleri konularda gündem yapılıp bunların bitirilebileceğini ifade eden Vural, ''Seçim kararı almış milletvekillerine yapılan bu dayatmayı millete yapılmış bir dayatma olarak kabul ediyoruz'' diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Kanunu Tasarısının bugün görüşüleceğini belirterek, tasarı hakkında bilgi verdi. 7 Nisan'ın Genel Kurulun son çalışma günü olabileceğini belirten Bozdağ, gündem belirlenirken diğer partilerin grup başkanvekilleriyle de görüştüklerini kaydetti. Bozdağ, ''Bizim takvimimize göre, Anayasa Mahkemesi tasarısı bir, torba tasarı iki ve son haftada da araştırma komisyonları raporlarını görüşüp çalışmalar sonlandırılacaktır. Hükümetten çok acil bir şey gelirse bu hakkı da saklı tuttuk'' dedi. Bozdağ, her zaman uzlaşmaya, görüşmeye hazır olduklarını söyledi. -GENEL KURUL MESAİ YAPACAK- Konuşmaların ardından grup önerisi kabul edildi. Buna göre, Anayasa Mahkemesini yeniden yapılandıran düzenleme ile uluslararası anlaşmaları içeren iki yasa tasarısı, gündemin ön sıralarına alındı. Genel Kurul, Anayasa Mahkemesini yeniden yapılandıran tasarıyı ''temel kanun'' olarak üç bölüm halinde görüşecek. Genel Kurul, bugün, yarın ve 24 Mart Perşembe günleri tasarının birer bölümünü görüşecek. Genel Kurul, 25 Mart Cuma günü de çalışacak, ancak programını tamamlayamaması halinde 26 Mart Cumartesi günü de toplanarak çalışmalarını sürdürecek. TBMM Genel Kurulu, 29 Mart Salı, 30 Mart Çarşamba ve 31 Mart Perşembe günleri saat 23.00'e kadar çalışmalarını sürdürecek.