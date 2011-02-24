-TBMM GENEL KURULU TBMM (A.A) - 23.02.2011 - TBMM Genel Kurulunda, İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Tasarı üzerinde konuşan BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, sözleşmenin 5 yıl sonra TBMM gündemine geldiğini belirtti. İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın bugün yaptığı konuşmada, ''Türkiye'de bugün işkence sıfır'' dediğini ifade eden Birdal, ''Bakan nasıl kalkar da işkencenin olmadığını söyler? Bakan bilmediği için mi yoksa yanlış bilgilendirildiği için mi böyle söylüyor? Protokol önemli ama ondan da önemlisi anlayıştır. İşkence konusunda siyasi iradeyi gösterecek olan da Bakan'dır. Sorunun çözümü için öncelikle sorunun olduğunu kabul etmek gerekir'' diye konuştu. Sivil toplum kuruluşlarının konuyla ilgili raporları bulunduğunu, 20 yılda 12 bin kişinin işkence nedeniyle tedavi gördüğünü ileri süren Birdal, ''Bu 20 yılın 8 yılı AKP iktidarında geçti. İşkence olması için kişinin yaşamını yitirmesi mi lazım? AKP iktidarı döneminde bölgemizde 347 kişi kaybedilmiştir. Orası Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mi görülmüyor yoksa en iyi Kürt ölü Kürt olarak mı görülüyor?' dedi. Protokol uyarınca bir yıl içinde ulusal önleme mekanizmasının oluşturulması gereğine işaret eden Birdal, burada sivil toplum kuruluşları, insan hakları ve hukuk kuruluşlarının temsilcilerinin yer alması gerektiğini savundu. CHP Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı, işkence ve kötü muamelenin gözaltında, cezaevlerinde, toplumsal olaylarda ve okulda devam ettiğini ileri sürerek, bu vakaların önlenmesi için ek protokolün önemli bir adım atılmasına imkan sağlayacağını söyledi. AK Parti Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ise AK Parti Hükümetleri döneminde işkenceye karşı sıfır tolerans politikasının izlendiğini, olayların üzerine gidilmesi nedeniyle sonuç alındığını belirterek, ''Engin Çeber olayının buna en önemli örnek teşkil ettiğini'' ifade etti. Birdal'ın ''bölgede 347 kayıp vakası yaşandığı' iddiasına işaret eden Ekmen, kendi ili olan Batman'da son 8 yılda tek bir olayın yaşanmadığını, konuyla ilgili Birdal'dan bilgi alıp İçişleri Bakanına ileteceğini söyledi. -''BU İNSANLAR BİZİM İNSANLARIMIZDIR''- MHP Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir, Uyuşturucu ve psikotrop maddelerle ilgili tasarı üzerinde konuşurken, ''Güneydoğu Anadolu bölgesinden Gaziantep ve diğer bazı kentlere yaşanan göçün uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığının artmasına neden olduğunu'' söyledi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Özdemir'in bu ifadeyi isteyerek kullanmadığını belirterek, ''Güneydoğu'dan yaşanan göçü suçlamak doğru olmamıştır. Bu insanlar bizim insanlarımızdır, güzel insanlardır. Göçle gelen insanları suçlamak kastı yoktur. Mersin, Adana ve diğer kentlere göçüp gelen tüm insanları güzel insanlar olarak kabul ediyoruz, onları suç unsuru olarak göstermek doğru değil'' diye konuştu. BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata da Özdemir'in sözlerine tepki göstererek, ''Çok masum bir ifade değil, özür borcu vardır. Hiçbir ilimizin uyuşturucu ile anılmasını kabul etmiyoruz. Sözlerini düzeltmeli'' dedi. Bunun üzerine söz alan özdemir, illeri ve göçle gelen insanları kötüleme niyetiyle söylemediğini ifade ederek, ''Haddimi aştıysam özür diliyorum'' diye konuştu. -DİĞER TASARILAR- Genel Kurulda kabul edilen diğer tasarılar şunlar: -Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı, -Türkiye ile KKTC Hukukuna göre Kurulmuş Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, -Türkiye ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Arasında Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, -Türkiye Genelkurmay Başkanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Mutabakat Muhtırasını Onaylayan Kanun Tasarısı, -Türkiye ile Afganistan Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasını Onaylayan Kanun Tasarısı. -35 ANLAŞMA- AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, dün 22, bugün de 35 uluslararası sözleşmenin kabul edildiğini anımsatarak, TBMM'de grubu bulunan bütün partilere, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Meral Akşener'e teşekkür etti. Kılıç, ''Borçlar, Ticaret, Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunlarında olduğu gibi bu 55 uluslararası sözleşmede de ortaya konulan birliktelik, gerektiğinde milletimizin, ülkemizin menfaatleri için neleri yapabileceğimizin eşsiz bir göstergesidir'' dedi. Akşener, birleşimi 1 Mart Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.