TBMM Genel Kurulu 'stressiz' oturumlar için bakıma girdi

Hülya Karabağlı/ANKARA

Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Çiftçi, dört ayrı uzman gurubun Genel Kurul salonuyla ilgili rapor hazırladıklarını, yapılacak değişikliklerin bu yönde olduğunu söyledi. T24’e konuşan ve salon aydınlatmasına dikkat çeken Çiftçi, “Işık şiddeti fazla. Bu azaltılacak” dedi. Başkanlık kürsüsü önündeki beyaz rengin de göz aldığını söyleyen Çiftçi, renkte kırılma yapılacağını anlattı.

1 Ekim’de başlayacak yeni yasama dönemine yetiştirilecek tadilat kapsamında genel kurul salonunda iskeletler kuruldu ve hummalı bir çalışma başladı. Salondaki 16 adet avizenin ışık şiddeti yüzde 25 azaltılırken, 44 adet aydınlatma globunun yükseklikleri de yeniden ayarlanıyor. Dinleyici locasının tavanındaki akustik boya yeniliyor.