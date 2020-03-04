TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga; AKP'li ve CHP'li vekiller birbirine girdi

T24 Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'li ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşması sırasında başlayan kavga sonrası oturuma 10 dakika ara verildi.

CHP'li Engin Özkoç'un bugün düzenlediği basın toplantısında söylediği "Şehitlerimize 'kelle' diyen kişi haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir" sözleri sonrası TBMM Genel Kurulu'nda konuştuğu sırada milletvekilleri arasında kavga çıktı. AKP'li ve CHP'li vekiller arasında çıkan kavgada, birbirlerine yumrukla saldırdığı görülen vekillerin bazılarının yere düştüğü görüldü.

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"Cumhurbaşkanı'na sorulsa 'Keşke öyle söylemeseydim' diyecektir"

Kavga sonrası Genel Kurul'da açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Ağızdan çıkan sözler çıktıktan sonra söz bizim değil, biz sözün esiri oluruz. Sayın Cumhurbaşkanının dün başlattığı hiç olmaması gereken ve yakışmayan da sözler sarf edilebiliyor. Bu elde değildir. Tecrübeli bir siyasetçi olarak söylüyorum. Bunu ben tecrübemle milimize edebiliyorum. Ki siyasette çok tecrübeli olan sayın Cumhurbaşkanı da sorulsa keşke öyle söylemeseydim diyecektir. Eminim. Karşı tarafın da nasıl bir gün önce doğru değilse ertesi gün söylenenin de yakışamadığı doğru olmadığı sözler çıkıyor. Bunları partiler arası bir diyalogla çözmek, toparlamak, bir arka kapı diplomasiyle bu konuda bir mutabakat mümkündür. Nezaket nezaketi, saygı saygıyı doğurur, saygısızlık saygısızlığı doğurur. Böyle baktığınız zaman buna herkes bir gerekçe üretebilir. Ağır tahrik denir, şu denir bu denir. Ama bunlar olmamalı. Bütünüyle olmamalı. Üzüldüm. Bugün burada itiş kakış biraz olabilir, olmamalı da. Aklıma şu geldi, İdlib'de askerlerimiz savaşıyor. Bu konuda partiler arasında grup başkanvekilleri arasında görüşmeler yapılır. Meclis'i çalıştırmak zorundayız. Şuraya bomba düştü bu Meclis çalıştı arkadaşlar. Hepimizin şurasında bir Türkiyem olacak. Hepimiz Türkiye'yiz demeyi bileceğiz. Bu anlayışla herkesin sinirlerine son vererek, törpüleyerek genel kurulun çalışmalarına devamı gereklidir" ifadelerini kullandı.

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"Bir şey yokmuş gibi davranamayız"

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise, "Bir şey yokmuş gibi davranamayız. Herkes derinden üzülüyor bunlara imkan vermemek lazım. Kelimelerle ifade etmek kolay ama bunu eyleme geçirmek lazım. Bu hadiselere sebep olan milletvekili dün çok tehditkar konuştu. Her ne olursa olsun bir ülkenin cumhurbaşkanına ahlaken söylenmeyecek şeyler vardır, hukuken söylenmeyecek şeyler vardır. En çok birliğe beraberliğe ihtiyacımız olan bir zamandayız. Eleştiriye evet ama usul edep dahilide. Herkes ağzından çıkan laflara dikkat etmeli" dedi.

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