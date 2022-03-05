TBMM Genel Kurulu'nda kavga: CHP'li vekil ile MHP'li vekil yumruklaştı

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel arasında kavga çıktı.

Genel Kurul'da, milletvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından parti gruplarının gündeme ilişkin önerilerine geçildi. İyi Parti'nin "enerji arz güvenliği" ile HDP'nin "zamlar" ile ilgili araştırma önergelerinin bugün görüşülmesi önerileri kabul edilmedi.

CHP'nin "gayrimenkul, şirket, arazi alan yabancıların durumları" ile ilgili araştırma önergesinin oylamasından hemen önce Genel Kurul'da kavga çıktı.

CHP'li Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşmasında "sataşma" olduğu gerekçesiyle söz istedi. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Cahit Özkan'ın konuşmasında sataşma olmadığını öne sürerek, Özel'in söz istemesine tepki gösterdi. Bülbül, bu durumun sürekli olduğunu savunarak, TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan buna izin vermemesini istedi.

Bülbül'ün konuşması sırasında CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar yaşandı.

Bu sırada, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, bulundukları sıralardan birbirlerinin üzerine yürüyerek, yumruklaştı. Yılmaz ve Gökçel'i, diğer milletvekilleri araya girerek ayırdı.

Yaşanan kavga üzerine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.

Aranın ardından CHP'nin grup önerisinin oylaması yapıldı ve öneri kabul edilmedi. (AA)