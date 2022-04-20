TBMM Genel Kurulu'nda "derin devlet" tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında CHP'li Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisi, derin devlete teslim oldu ve giderek de derin devletin kendi oldu" dedi. Bunun üzerine AKP'li Özkan, "AK Parti halkın iktidarıdır. O zaman halk derin devlet, halkın kendisi” cevabını verdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirme yaptı. Ardından CHP, İyi Parti, HDP’nin grup önerileri görüşülerek reddedildi.

"Derin devlet" tartışması

Görüşmeler sırasında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Adalet ve Kalkınma Partisi, derin devlete teslim oldu ve giderek de derin devletin kendi oldu. Kendi çok ağır travmalar yarattı” ifadelerini kullandı. Tanrıkulu’nun ifadesine AKP’liler tepki gösterdi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “AK Parti halkın iktidarıdır. Milletin iktidarıdır. O zaman halk derin devlet, halkın kendisi” dedi.

AKP Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da “Siz de şu anda ABD ve Avrupa’nın derinliğini savunduğunuzun farkında mısınız? Ne olursunuz, bunlara gerek yok, gerçekten bunlara gerek yok” diye karşılık verdi.