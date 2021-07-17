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TBMM'de CHP, HDP VE İyi Parti'nin OYAK, şehir hastaneleri ve Saros Körfezi araştırmalarına ilişkin öneriler reddedildi

17 Temmuz 2021 18:35

TBMM Genel Kurulunda CHP'nin Saros Körfezi, HDP'nin şehir hastaneleri ve İyi Parti'nin OYAK'a ilişkin gündeme getirdiği grup önerileri kabul edilmedi.

TBMMTBMM Genel KuruluCHPHDPİyi Parti
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