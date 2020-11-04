TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyeleri belli oldu

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun üyeleri belli oldu. Komisyonda AKP’den 11, CHP’den 5, HDP’den 2, MHP’den 2, İyi Parti’den 2 milletvekili görev yapacak.

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun üyeleri belli oldu. TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, TBMM Genel Kurulu’nda listeyi okutup oylattı. Seçilen üyeler 10 Kasım’da saat 15.30’da toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi yapacak. Komisyon üyelerinin 11’i AKP, 5’i CHP, 2’şer de HDP, MHP ve İyi Parti’li milletvekillerinden oluştu.

Türkiye’nin bugün için önemli konusu haline gelen Depremle Araştırma Komisyonu’nda görev yapacak milletvekillerinin partilerine göre isim listeleri şöyle:

AKP: Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz.

CHP: Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu.

HDP: İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Van Milletvekili Muazzez Orhan.

MHP: Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, İstanbul Milletvekili Cemal Çetin.

İyi Parti: İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar. (ANKA)