TBMM'de Netflix'e erişim engeli

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sosyal medya mecraların düzene sokulması şarttır. Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz” açıklamasının ardından TBMM çalışanlarının kampüs içinde Netflix engellemesiyle karşılaştığı belirtildi. TBMM’nin internet sağlayıcılarından Netflix’e ulaşmaya çalışanların, “Bu siteye ulaşılamıyor” yazısı ile siteye giremedi.

Uzun süre önce sosyal ağların hukuki altyapısını yeniden düzenleme hazırlığı olan AKP’nin bu düzenlemeyi yeniden gündemine aldığı tartışılırken, TBMM çalışanları bugün bir engelle karşılaştı.

ANKA'nın haberine göre, TBMM’nin internet sağlayıcılarından Netflix’e ulaşmaya çalışanlar, “Bu siteye ulaşılamıyor. www.netflix.com ana makinesinin yanıt vermesi çok uzun sürdü” yazısı ile siteye giremediler.

Bilgi İletişim Başkanlığı’ndan yetkililer, çalışma siteleri hariç tüm sitelere engel konulduğunu aktarırken; YouTube, Twitter, Instagram gibi sosyal medyalara ise ulaşılabiliyor.