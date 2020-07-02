TBMM'de Netflix'e erişim engeli

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sosyal medya mecraların düzene sokulması şarttır. Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz” açıklamasının ardından TBMM çalışanlarının kampüs içinde Netflix engellemesiyle karşılaştığı belirtildi. TBMM’nin internet sağlayıcılarından Netflix’e ulaşmaya çalışanların, “Bu siteye ulaşılamıyor” yazısı ile siteye giremedi.
Uzun süre önce sosyal ağların hukuki altyapısını yeniden düzenleme hazırlığı olan AKP’nin bu düzenlemeyi yeniden gündemine aldığı tartışılırken, TBMM çalışanları bugün bir engelle karşılaştı.
ANKA'nın haberine göre, TBMM’nin internet sağlayıcılarından Netflix’e ulaşmaya çalışanlar, “Bu siteye ulaşılamıyor. www.netflix.com ana makinesinin yanıt vermesi çok uzun sürdü” yazısı ile siteye giremediler.
Bilgi İletişim Başkanlığı’ndan yetkililer, çalışma siteleri hariç tüm sitelere engel konulduğunu aktarırken; YouTube, Twitter, Instagram gibi sosyal medyalara ise ulaşılabiliyor.
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Erdoğan ne demişti?
Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösterdi. Sosyal medya mecralarıyla ilgili hukuki düzenleme yapılacağını açıklayan Erdoğan, Meclis ve Adalet Bakanlığı'na, "Konuyla ilgili düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağımızı ümit ediyorum" diye seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il toplantısında konuştu. Burada sosyal medya üzerinden yeni doğum yapan kızı Esra Albayrak'a edilen hakaretleri gündeme getiren Erdoğan, "Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün, hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır. Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı. "Yalanın, iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suikastlarının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır" diyen Erdoğan, "Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" dedi.