TBMM'de Müsilaj Komisyonu'nda Kanal İstanbul tartışması

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Neslihan Özdelice, “Biyolog gözüyle Kanal İstanbul’a sıcak bakmıyorum. Canlılık ve su şartlarında büyük bir değişime sebep olacak” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, MHP milletvekili Hasan Kalyoncu, 'Kanal İstanbul tartışmalarına girildiği zaman komisyonun alanı dışına çıktığını' savunarak, bilimsel veriler olmadan yorum yapılamayacağını söyledi. Kalyoncu’nun bu sözlerine CHP’li Müzeyyen Şevkin’den, “Marmara’yı konuşuyoruz ama” itirazı geldi.

Kalyoncu da “Kanal İstanbul’la ilgili süreç başladı zannediyorum. Yapıldıktan sonra bakacağız artık etkisi var mı, yok mu?” dedi. Şevkin ise, “Bir bilim insanı olarak size saygı duyuyorum gerçekten ama ‘Yapıldıktan sonra bakarız’ falan olmuyor” tepkisini gösterdi.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Balcı çok sayıda çevre mühendisinin denetimler konusundaki serzenişlerini anlattı. Bu eleştirilere tepki gösteren AKP'li İlyas Şeker, “Biraz daha bilimsel konuşursanız memnun oluruz. Sizi yetiştiren TÜBİTAK’taki hocalara saygı olun” dedi.

CHP’li vekiller “Bilimsel görüş bunlar. Tahammül edin. Cumhurbaşkanı’nın görüşlerini teyit etmeyin” derken Balcı ise denetimlerin yetersizliğini, “Sayın Vekilim, yüksek lisans yapan öğrencimiz denetçi, iki buçuk ay kapalı kalıyor, çalışmıyor; denetim haftası geldiği zaman bir hafta çalıştırılıyor. Her şey çok güzel mi dememiz lazım?” çıkışında bulundu.