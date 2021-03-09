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TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı komisyon kurulmasına karar verildi

09 Mart 2021 19:44

TBMM Genel Kurulu'nda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Meclis Genel Kurulunda AKP, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'nin, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, birleştirilerek görüşüldü.

Önergeler üzerindeki müzakerelerin ardından yapılan oylamada, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Araştırma komisyonu 19 üyeden oluşacak ve ilk etapta 3 ay görev yapacak.

Komisyon, görev süresince elde edeceği veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda bir rapor hazırlayacak. Rapor, daha sonra Genel Kurul'da görüşülecek.

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