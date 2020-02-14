TBMM’de gergin gece; 'fatura' ve 'silahlı Kürt muhalefet' tartışması tansiyonu yükseltti

Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Söz alan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın “Silahlı Kürt muhalefetiyle savaş” ifadesine AKP’li milletvekilleri sert tepki gösterdi. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan söz isteyerek, “Bakınız, şu kürsüden yaptığınız konuşmanın bir tek kastı vardır. Bu ülkede Kürtlere, Araplara ve Türklere ihanet etmektir. Eğer tarihte bir simülasyon olsa göreceksiniz ki bu coğrafyada barışı geçmişte nasıl ortadan kaldırmışlarsa, emperyalizme yani silah baronlarına, petrol şirketlerine ve faiz lobilerine bu coğrafyayı, parçalanan Osmanlı coğrafyasını nasıl peşkeş çekmişlerse, sizin de tek bir gayeniz var; PKK/PYD-YPG üzerinden bu ihanete alet olmak. Tarih sizi yargılayacak ve mahkûm olacaksınız” dedi.

Milletvekilleri yerlerinden kalktı, tansiyon yükseldi

Özkan’ın ardından söz alan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, AKP milletvekillerini Kürt düşmanlığıyla suçladı. Buna tepki gösteren iktidar milletvekilleri ayağa kalktı. HDP milletvekilleri de yerlerinden kalkınca Genel Kurul’da tansiyon yükseldi. Tartışmanın sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime ara verdi.

Meclis'te "Az yiyin beyler" gerginliği: Vekiller, birbirinin üzerine yürüdü

Görüşmeler sırasında söz alan İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Peşin doğal gaz alıyorum, kartım var ama sonradan bana doğal gaz fiyat farkı geliyor. Çünkü soygun düzenini böyle kurdunuz. Bu soygun olduğu sürece doğal gaz tüketenlerin yüzüne nasıl bakıyorsunuz?" diye sordu. Yokuş, daha sonra bir memurun yazdığını dile getirdiği "Az yiyin beyler, az yiyin" şiirini okudu. Bunun üzerine AKP milletvekilleri, Yokuş'a tepki gösterdi.

Sataşmadan söz alan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bu üslubun, AKP'ye alenen hakaret olduğunu söyledi.

AKP hükûmetlerinin, 17 yıl boyunca milletin kaynaklarını mali disiplinle yine milletin hizmetine sunmaya çalıştığı görüşünü dile getiren Özkan, "Milletimiz eğer 10 küsur seçimden beri bu davaya, reisimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yol vermişse bu milletin kaynaklarını en disiplinli şekilde kamu finansmanında kullandığımız içindir" dedi.

Özkan, Yokuş'un AKP Grubu'na yönelik bu kaba ve yaralayıcı üslubunu bir kenara bırakması gerektiğini vurguladı. Bu sırada AKP ile İyi Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. İki partiye mensup milletvekilleri, birbirlerinin üzerine yürüdü. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, milletvekillerini uyararak, yerlerine oturmalarını istedi. Bilgiç, tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi. Gerginlik bir süre arada da devam etti. Bunun üzerine tekrar Genel Kurul Salonu'na gelen TBMM Başkanvekili Bilgiç, Başkanlık kürsüsü önüne yığılan milletvekillerine dağılmaları uyarısında bulundu.

Bilgiç, düzenlemenin yasalaşmasının ardından birleşimi 18 Şubat Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.