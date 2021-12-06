TBMM'de bütçe görüşmeleri bugün başlıyor

TBMM Genel Kurulu, bugün saat 12.00'de toplanarak 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere başlayacak.

AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup temsilcileri birer saat, grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerine de 10'ar dakika söz verilecek. Bugün başlayacak görüşmeler 17 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmeleri devam ederken, yasa tekliflerinin ve diğer yasama faaliyetlerinin görüşülmesine ara verilecek. Siyasi parti grup toplantıları bu süre içinde yapılmayacak. Bütçe görüşmeleri devam ederken, Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak.

184 kamu kurumunun bütçesi görüşülecek

Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil 12 gün aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek.

Meclis'te bu hafta, TBMM ve 15 bakanlığın yanı sıra 184 kamu kurumunun bütçesi ele alınacak.

Bütçede CHP VE HDP liderleri kürsüde olacak

Bütçenin açılışında CHP Grubu adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Kılıçdaroğlu bir saatlik konuşmasında ekonomiden dış politikaya gündemdeki birçok konuya değinecek, 'derhal seçim' çağrısını bir kez de Meclis kürsüsünden seslendirecek. HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da grupları adına verilen bir saat süreyi eşit şekilde kullanacak.

AKP'de Kurtulmuş ve Canikli konuşacak

AKP grubu adına verilen 1 saatlik süreyi AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AKP'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli kullanacak.

Akşener vekil olmadığı için konuşma yapamayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletvekili olmadığı için konuşma yapamayacak. İYİ Parti grubu adına Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta kürsüye çıkacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bütçe açılış görüşmelerini takip etmek için Genel Kurul’da olacak, ancak bütçe konuşması için kürsüye çıkmayacak. MHP grubu adına bütçe değerlendirmesini Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Levent Bülbül yapacak.

CHP, kendi süresini DEVA ve Saadet'le paylaşacak

Grubu bulunan 5 siyasi parti bütçe görüşmeleri takvimi için bir araya geldiklerinde bu 9 parti temsilcisine de söz hakkı tanınmasında uzlaştı. Anlaşmaya göre her grup kendilerine düşen söz hakkından belli bir süreyi bu partilerle paylaşacak.

Grupların anlaşmasına göre AKP; BBP, Memleket Partisi ve Zafer Partisi temsilcilerine, CHP grubu Demokrat Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi temsilcilerine, HDP Türkiye İşçi Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi temsilcilerine, MHP ise Yenilik Partisi temsilcisine konuşma süresi verecek.

Görüşme takvimi

Genel Kurul'da bu hafta 2022 yılı bütçesine ilişkin görüşme takvimi şöyle:

7 Aralık Salı: TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu.

8 Aralık Çarşamba: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

9 Aralık Perşembe: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu.

10 Aralık Cuma: Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

11 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu.

12 Aralık Pazar: Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversitenin bütçesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.