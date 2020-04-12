TBMM’de AKP’ye ‘Mehmet Barlas ve Engin Ardıç’ tepkisi: Bu utanmazların arpası fazla gelmiş, alın bunları Saray’ın bahçesine koyun!

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Avukat Turan Aydoğan, sokağa çıkma yasağı ilanından sonra ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşlara hakaret eden Sabah yazarları Mehmet Barlas ve Engin Ardıç’a tepki gösterdi. Aydoğan, AKP sıralarına dönerek, "Bu utanmazların arpası fazla gelmiş, alın bunları Saray’ın bahçesine koyun!" dedi.

CHP'li Turan Aydoğan, TBMM'de CHP grubu adına söz alarak AKP'ye Barlas ve Ardıç'ın sokağa çıkma yasağından hemen önce marketlere giden insanlara ettiği hakaretler nedeniyle tepki gösterdi. Aydoğan, “Çok makbul 2 gazeteciniz var; Engin Ardıç, Mehmet Barlas. Yazdıklarını siz de görmüşsünüzdür, bu millete 'ayılar, alt tabaka, lümpenler' diyor, sokağa çıkanlara diyor, bu milletin parçalarına diyor. 'Millet, millet' diye ayağa kalkanlar, siz de burada susup izliyorsunuz" dedi.

Aydoğan, sözlerinin devamında ise “Bunları alın, bunların arpası çok gelmiş, yağı fazla veriyorlar. Millete yönelmesinler, alın ya sarayın bahçesine koyun ya partinizin önüne koyun. Sizi istedikleri kadar yağlasınlar. Bu yağcıların nefretinden milleti kurtaralım” dedi ifadelerini kullandı.

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Turan Aydoğan Turan Aydoğan

Ne olmuştu?

Koronavirüs salgını nedeniyle 31 il için ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının yaklaşık iki saat önce duyurulmasının hemen ardından binlerce vatandaş marketlere ve fırınlara koşmuş, uzun kuyruklar oluşturmuştu.