TBMM'de "Afrika Kalkınma Bankası'na 4 milyar dolarlık ek pay" görüşmeleri başladı; CHP'li Çakırözer itiraz etti

T24 Haber Merkezi

Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı 191, ölü sayısı ise 3 olarak açıklanırken, bugün TBMM Genel Kurulu'nda torba kanun görüşmeleri ertelendi ve Afrika Kalkınma Bankası'na 4 milyar dolarlık ek payı verilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı uluslararası anlaşmaların görüşmelerine başlandı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, küresel Koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de etkisi hızla artarken iktidarın 'Afrika Kalkınma Bankası'na hızla 5 milyar TL ek yatırım' teklifine tepki gösterdi.

Yatırım paketini TBMM gündemine getirmesine karşı çıkan Çakırözer, "Dünyada iki kriz var. Biri corona krizi, diğeri ekonomik kriz ve bunlar iç içe geçmiş durumda. Cumhurbaşkanı bir paket açıkladı, adı 100 milyarlık paket. Bu paketin ne kadar eksik, ne kadar yetersiz olduğunu görüşüyoruz. ‘Bu eksikleri nasıl tamamlarız' diye konuşmamız gerekirken Afrika Kalkınma Bankası'nın sermaye artırımına olağanüstü oranda artışla katılmak doğru değil" dedi.

Mevcut kanunda, Bakanlar Kurulu'na 5 katına kadar sermaye arttırma yetkisi verilmesine karşın TBMM Genel Kurulu'na getirilen teklifle, bu payın 8,5 katına çıkartılması talep edildi. Afrika Kalkınma Bankası üye devletlerin yüzde 125'lik sermaye artışını görüşmesine karşın, bu artışın Türkiye tarafından yüzde 752 oranında gerçekleştirmesi talep edildi. TBMM Dışişleri Komisyonu'nun CHP'li üyesi Utku Çakırözer, Afrika Kalkınma Bankası için harcanacak paraların korona ile mücadele kapsamında kullanılmasını istedi.

"Korona döneminde aciliyet neden?"

Çakırözer, Koronavirüs krizi döneminde Afrika Kalkınma Bankası'nın sermaye artırımına Türkiye'nin astronomik bir iştirak payıyla katılımının gündeme getirilmesinin arkasındaki gerekçenin ne olduğunu anlamadıklarını ifade etti. Çakırözer, "Madem bu kadar acil, bu kadar gerekli, neden komisyon sıralarında bir bakan ya da bakan yardımcısı bulunmamaktadır" dedi.

"100 milyarlık paketteki eksikleri konuşmalıydık"

Genel Kurul'da torba kanun görüşmelerinin ertelenerek Afrika Kalkınma Bankası'nın sermaye arttırımının görüşülmesini eleştirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi paketindeki eksikleri sıraladı. Çakırözer şöyle konuştu:

"Dünyada iki kriz var. Biri corona krizi, diğeri ekonomik kriz ve bunlar iç içe geçmiş durumda. Daha dün Sayın Cumhurbaşkanı bir paket açıkladı, adı 100 milyarlık paket. Bugün biz, az sayıda olumlu önlem olmakla birlikte bu paketin ne kadar eksik, ne kadar yetersiz olduğunu görüşüyoruz. Türkiye'de 8 milyon işsiz var. Bireysel, toplu işten çıkarmalar var. Yüz binlerce emekçi daha sosyal güvencesi olmaksınız kapı önüne konuyor. Ama dün açıklanan pakette emekçiye hiçbir güvence yok. İşverenlere teşvik bağlamında getirilen önemler için bireysel ya da toplu işçi çıkarmama şartı yok. Çocuğuna bakmak zorunda olan ebeveynlere kamuda idari izin ve özel sektörde ücretli izin yok. Halkın ödeyemediği kredi ve kredi kartlarının ertelenmesi yok. Su, doğal gaz, elektrik faturalarının ertelenmesi yok, esnafın kirasına erteleme yok. Hâl böyleyken bizim ‘Bu eksikleri nasıl tamamlarız?' diye konuşmamız gerekirken Afrika Kalkınma Bankasının sermaye artırımına olağanüstü oranda artışla katılmanın özellikle böylesine bir dönemde doğru değildir."