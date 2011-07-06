T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM DANIŞMA KURULU TOPLANACAK  TBMM (A.A)

06 Temmuz 2011 15:42

-TBMM DANIŞMA KURULU TOPLANACAK  TBMM (A.A) - 06.07.2011 - TBMM Danışma Kurulu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in çağrısıyla toplanacak.  Alınan bilgiye göre, saat 13.30'da yapılacak toplantıya, AK Parti ve MHP temsilcileri davet edildi; CHP ve BDP grubuna ise çağrı yapılmadı.  Toplantıda, TBMM Başkanlık Divanı'nın kaç üyeden oluşacağı, siyasi parti gruplarına kaçar üyelik düşeceğinin karara bağlanması bekleniyor.  Öte yandan, AK Parti Grubu da yarın saat 15.30'da TBMM'de toplanacak. Basına kapalı yapılacak toplantıda, TBMM Başkanlık Divanına düşen üyelikler ele alınacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24