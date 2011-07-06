-TBMM DANIŞMA KURULU TOPLANACAK TBMM (A.A) - 06.07.2011 - TBMM Danışma Kurulu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in çağrısıyla toplanacak. Alınan bilgiye göre, saat 13.30'da yapılacak toplantıya, AK Parti ve MHP temsilcileri davet edildi; CHP ve BDP grubuna ise çağrı yapılmadı. Toplantıda, TBMM Başkanlık Divanı'nın kaç üyeden oluşacağı, siyasi parti gruplarına kaçar üyelik düşeceğinin karara bağlanması bekleniyor. Öte yandan, AK Parti Grubu da yarın saat 15.30'da TBMM'de toplanacak. Basına kapalı yapılacak toplantıda, TBMM Başkanlık Divanına düşen üyelikler ele alınacak.