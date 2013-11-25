'Çözüm Komisyonu’nun 400 sayfalık raporunda Kürt sorununun adı yok'

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Çözüm Komisyonu, Meclis Başkanlığı'na sunacağı raporu hazırladı. Rapor, 400 sayfaya yakın. BDP’nin komisyon üyesi Hüsamettin Zenderlioğlu, ilk gözden geçirmesini yaptığı raporla ilgili T24’e, “Sorunun adı yok” dedi. “Sürecin ruhuna uygun bir çözümün olması gerekir” diyen Zenderlioğlu, “Raporun öneriler bölümünün karışık olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nda rapor krizi yaşandı. Başbakanın siyasi baş danışmanı Yalçın Akdoğan, üyesi olduğu komisyonun kapsamlı bir rapor açıklanacağını hafta sonu duyurmasının ardından hareketlilik başladı.

400 yakın sayfadan oluşan rapor, komisyonun BDP tarafına hafta sonu geç saatte ulaştırıldı. BDP, raporu inceleyemedi. Ancak, Komisyon başkanlığı raporun bugün TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e sunulmasını kararlaştırdı. BDP tarafı, inceleyemedikleri raporun Başkanlığa sunulmasına karşı çıktı.

BDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, T24’e, “ Rapor, bize Cuma akşamı gönderilmiş. Bizim bu raporu inceleme imkanımız olmadı. Raporu incelememiz gerekiyor. Şerh düşeceğimiz noktalar olabilir” dedi. Zenderlioğlu, sabah erken saatlerinde konuyu Komisyon Başkanı AKP’li Naci Bostancı ile görüştü. Görüşme trafiğinde, raporun bugün sunulmaması talep etti. Naci Bostancı, Cuma günü saat 10.30’da raporun basın toplantısıyla açıklanacağını bildirdi.

'Adı konulmamış rapor'

Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, T24’e, gözden geçirdiği raporla ilgili “Adı konulmamış bir rapor” diye değerlendirdi. “ Raporun adı yok” diyen Zenderlioğlu, “Bu ülkede adı konulmayan bir sorunun çözümü zordur” diye konuştu.

