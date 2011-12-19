-TBMM bürokrasisinde yeni dönem TBMM (A.A) - 19.12.2011 - TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte TBMM bürokrasisinde de yeni dönem başladı. TBMM Genel Sekreterliğine Dr. İrfan Neziroğlu, Genel Sekreter Yardımcılığına Dr. Muhammed Bozdağ, idari ve teknik işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Haydar Çiftçi, bilgi ve bilişimden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Ercan Durdular, Milli Saraylardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Dr. Yasin Yıldız'ın atanmasının ardından, TBMM teşkilatında toplam 17 başkan ve 29 başkan yardımcısının da ataması yapıldı.