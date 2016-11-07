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15 Temmuz Darbe Girişimi

TBMM: Boydaklara ve Kimse Yok Mu Derneği'ne verilen Üstün Hizmet Nişanı geri alınamaz

Boydak Grubu 2006'da, Kimse Yok Mu Derneği 2008'de ödül almıştı

07 Kasım 2016 12:56

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 'FETÖ' soruşturmasında yöneticileri tutuklanan Boydak Grubu'na ve cemaate ait olan Kimse Yok Mu Derneği'ne verilen Üstün Hizmet Nişanı'nın geri alınıp alınmayacağıyla ilgili sorusuna TBMM Başkanlığı'ndan yanıt geldi. TBMM Başkanvekili, 2006 ve 2008'de verilen ödüllerin "Suça karışanın ödülü geri alınır" düzenlemesi olmadığı için geri alınamayacağını söyledi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberinde "Meclis'in FETÖ'cü kişi ve kurumlara geçmişte verdiği Üstün Hizmet Ödülü'nün yönetmelikteki boşluk yüzünden geri alınamadığı ortaya çıktı" dendi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

TBMM, 2006 yılında Hacı Boydak'a, 2008'de ise 'Kimse Yok Mu Derneği'ne Üstün Hizmet Ödülü verdi. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Boydak FETÖ'den tutuklandı. FETÖ'cü dernek de kapatıldı.

CHP, Meclis Başkanlığı'na "FETÖ'cüler verilecek ödül geri alınacak mı?" diye sordu. Meclis Başkanvekili, suça karışanların ödülünün geri alınmasıyla ilgili madde yok" dedi. 

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