TBMM, bir aylık aranın ardından yeniden toplanıyor

TBMM bir aylık molanın ardından iş başı yapıyor; liderler gurup toplantılarından seslenecek

16 Mart 2017’de anayasa için ara veren Meclis, yarın gurup toplantılarıyla iş başı yapıyor. AKP, CHP, MHP ve HDP referandum sonrasında ilk grup toplantılarıyla siyasi mesajlarını verecek. Meclis Genel Kurulu da çalışmalarına başlayacak. Bu haftanın en önemli gündemi ise üç aylık süresi biten OHAL’in yeniden uzatılması olacak.

TBMM yönetimi verilen referandum arasında büyük bir tadilat başlattı. İktidar ve muhalefet kulis bahçeleri ile kulisler ve koltuklara kadar her noktada değişiklik yapıldı.

10:30: MHP

11:15: AKP

12:30: HDP

13:30: CHP