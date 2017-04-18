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Politika

TBMM, bir aylık aranın ardından yeniden toplanıyor

İşte partilerin grup toplantısı saatleri

18 Nisan 2017 00:59

TBMM bir aylık molanın ardından iş başı yapıyor;  liderler gurup toplantılarından seslenecek

16 Mart 2017’de anayasa için ara veren Meclis, yarın gurup toplantılarıyla iş başı yapıyor. AKP, CHP, MHP ve HDP referandum sonrasında ilk grup toplantılarıyla siyasi mesajlarını verecek. Meclis Genel  Kurulu da  çalışmalarına başlayacak. Bu haftanın en önemli gündemi ise üç aylık süresi biten OHAL’in  yeniden uzatılması olacak.

 TBMM yönetimi verilen referandum arasında büyük bir tadilat başlattı.  İktidar ve  muhalefet  kulis bahçeleri ile  kulisler  ve koltuklara kadar her noktada  değişiklik yapıldı.

10:30: MHP

11:15: AKP

12:30: HDP

13:30: CHP

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