-TBMM BAŞKANVEKİLLİĞİNE 2 ADAY TBMM (A.A) - 07.07.2011 - AK Parti grup toplantısı sona erdi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki grup toplantısı basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda TBMM Başkanlık Divanı'nda AK Parti grubuna düşen üyelikler için seçim yapıldı. Buna göre, Kayseri Milletvekili Sadık Yakıt ve Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam Meclis Başkanvekilliğine aday gösterilecek. Çorum Milletvekili Salim Uslu ile Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı da yeni idare amirleri olacak. AK Parti'ye düşen katip üyeliklere ise Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Tekirdağ Milletvekili Özlem Yemişçi, İstanbul Milletvekili Bilal Macit, Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz, Ankara Milletvekili Fatih Şahin ve Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat seçildi.