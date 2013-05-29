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Politika

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut kaza yaptı

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un makam aracı, Kırşehir'in Mucur ilçesi yakınlarında kaza geçirdi

29 Mayıs 2013 23:19

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, makam aracıyla Kayseri'ye cenazeye giderken kaza yaptı. Yakut ve araçta bulunan AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer kazadan yara almadan kurtuldu.

AKP Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz'in babasının Kayseri'deki cenaze törenine katılmak için Ankara'dan yola çıkan Yakut'un bulunduğu makam aracı Kırşehir'in Mucur ilçesi yakınlarında refüje çarptı.

Otomobilde maddi hasara neden olan kazadan Yakut ile AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer yara almadan kurtuldu.

Yakut ve Tamer yola başka bir araçla devam etti.

Sadık Yakut, yaptığı açıklamada, makam aracının arka lastiğinin patlaması sonucu kaza yaptıklarını söyledi.

Durumlarının iyi olduğunu belirten Yakut, "Hiçbirimizde bir şey yok. Hamdolsun iyiyiz. Araç biraz süratliydi, şoförün yiğitliğinden dolayı kurtardık. Endişe edilecek bir şey yok" dedi.

 

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