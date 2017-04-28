TBMM Başkanvekili Hamzaçebi: Bu değişikliklerle parlamento 'uysal' olacak, yasa yapma imkânı olmayacak

AKP’nin MHP desteğini alarak yapmayı planladığı parlamenter sisteme göre düzenlenmiş TBMM iç tüzük ve uyum yasaları konusunda TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “Bu değişikliklerle TBMM uysal parlamento olacaktır. Uysal parlamentonun bir yasa yapma imkânı olmayacaktır kimse kendini kandırmasın. Uysal parlamento için yapılacak iç tüzük de uysal iç tüzük olacaktır” dedi.

Anayasa değişikliğinin Meclis’i güçlendirmediğini tam tersine Meclisin güç kaybettiğine dikkat çeken Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı'nın yasa gücünde kararname çıkarma yetkisine sahip olduğu bir sistemde Meclis’in güç kazanmasının mümkün olmadığını söyledi.

“Bu sistemi hayata geçirecek düzenlemeler yapacaklar”

Cumhurbaşkanı'nın Meclis’i feshetme yetkisinin bulunduğu bir sistemde denetim konusunda, iç tüzükte yapılacak düzenlemelerin de hiçbir anlamı olmayacağını ifade eden Hamzaçebi’nin T24’e, önümüzdeki süreçte AKP ve MHP’nin ortak bir komisyonda yapacakları ‘iç tüzük’ değişikliği konusunda açıklamaları şöyle:

Bu sistemi hayata geçirecek düzenlemeler yapacaklar, bu sistemle Anayasa değişikliği iddia edildiği gibi TBMM’yi güçlendirmiyor, tam tersine bu değişiklikle birlikte TBMM güç kaybediyor hangi iç tüzük değişikliği yapılırsa yapılsın Cumhurbaşkanı'nın yasa gücünde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisine sahip olduğu bir sistemde TBMM’nin yani yasama sürecinin güç kazanması mümkün değildir. Bu nedenle yapılması düşünülen, yapılacak olan değişiklikler sadece şekilden ibaret olacaktır.

“Uysal parlamento için yapılacak iç tüzük de uysal olacak”

Göstermelik olacaktır, uygulamada bir anlam ifade etmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin olduğu bir konuda bir yasa çıkarıldığı takdirde Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümsüz olacağı yönündeki hüküm de Cumhurbaşkanı'nın veto yetkisi dikkate alındığında bir anlam ifade etmeyecektir. Cumhurbaşkanı'nın veto yetkisi olduğu ve veto yetkisi sonrasında aynı yasanın kabul edilebilmesi için salt çoğunluk şartının arandığı bir sistemde yasama asla güçlü olmaz.

“Yürütme organı cumhurbaşkanı olduğu halde soru sorulamıyor”

Bu değişikliklerle TBMM uysal parlamento olacaktır. Uysal parlamentonun bir yasa yapma imkanı olmayacaktır kimse kendini kandırmasın. Kimsede TBMM’ye umut bağlamasın. Meclis artık umutların toplandığı sorunların çözüm için aktarıldığı bir merkez olmaktan çıkacaktır. TBMM artık siyasetin merkezi olmayacaktır.

Yeni sistemde yürütme organı Cumhurbaşkanı olduğu halde kendisine soru sorulamamakta ve Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkındaki Meclis soruşturması adeta imkânsız hale getirilmektedir. Meclis’in Cumhurbaşkanı üzerinde denetim yetkisinin fiilen olmayacağı ve Cumhurbaşkanı'nın Meclis’i feshetme yetkisinin bulunduğu bir sistemde denetim konusunda da iç tüzükte yapılacak düzenlemelerin hiçbir anlamı olmayacaktır. Uysal parlamento için yapılacak iç tüzük te uysal iç tüzük olacaktır.