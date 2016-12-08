TBMM Başkanvekili Alman polisi tarafından alıkonulduğu anları anlattı

TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Almanya’da polis tarafından alıkonulmasına ilişkin olarak "Türkiye kendi ayakları üstünde, kendi dinamizmiyle küresel dünyada yer alıyor ve küresel güçlere karşı milli ve yerli bir duruş gösteriyor. Sanırım buna tepki gösteriyorlar" dedi. Almanya’nın Köln kentinde bir dizi pasaport ve kimlik kartlarının da içinde bulunduğu çantasının çalınmasının ardından havalanında şikayette bulunduğu Alman polisleri tarafından alıkonulan Bahçekapılı o anları anlattı.

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TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, "Biz Alman veya yabancı parlamenterlere nasıl saygı, nezaket gösteriyorsak onlardan da aynı şekilde saygıyı ve nezaketi beklemek hakkımız. İncitici oldu gerçekten" dedi.

Bahçekapılı, Almanya ziyareti sırasında yaşadıklarını Mecliste gazetecilere anlattı.

Almanya ziyareti sırasında kaybettiği çantasında pasaportunun da bulunduğunu belirten Bahçekapılı, konsolosluk yetkililerinin durumla ilgilendiğini ve geçici pasaport verdiklerini söyledi.

Köln Havalimanından çıkarken Alman polisinin kötü muamelesine maruz kaldığını ifade eden Bahçekapılı, "İncitici oldu gerçekten ülkem adına. Bu benimle ilgili bir sorun sadece. Bireysel olarak da çok üzüldüm. Ben bu ülkenin parlamenteriyim. Biz Alman veya yabancı parlamenterlere nasıl saygı, nezaket gösteriyorsak onlardan da aynı şekilde saygıyı ve nezaketi beklemek hakkımız. Ama maalesef böyle bir uygulama olmadı. Kötü bir an geçirdim" diye konuştu.

Gazetecilerin "Gözaltına mı almaya çalıştılar" sorusuna Bahçekapılı, "Evet. Havaalanının karakoluna götürdüler. Yurda hani böyle kaçak girmiş gibi olan insanların arasında bekletildim" cevabını verdi.

Neden böyle bir muameleye maruz bırakıldığı sorulan Bahçekapılı, "Benim üzerimden bir genelleme yapmaktam çekinirim. Şunu söyleyebilirim; Türkiye yükselen bir güç, Türkiye bağımsızlığını korumak ve geleceğini bağımsız bir şekilde kurgulamak isteyen bir ülke. Sanıyorum bundan çekiniyorlar. Türkiye kendi ayaklarıyla, kendi dinamizmiyle küresel dünyada yer alıyor. Küresel güçlere karşı milli ve yerli bir duruş gösteriyor. Sanıyorum buna tepki gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Bahçekapılı, krizin ne şekilde çözüldüğü sorusuna ise uçağı kaçıracağını belirtmesi üzerine 'bizi ilgilendirmez' şeklinde cevap verdiklerini, yaşanan tartışmalar ışığında kendisini yaklaşık bir saat kadar orada nezaketsiz tavırlarla beklettiklerini aktardı.

Yaşanan kargaşada Alman konsolosluğuna haber de veremediğini anlatan Bahçekapılı, şu ana kadar Alman makamlarından da kendisine bu konuyla ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayı çok sert bir açıklamayla kınadığı hatırlatılan Ayşe Nur Bahçekapılı, "Çok teşekkür ediyorum. Meclisteki arkadaşlarım beni sevmelerinin yanında Türkiye'ye sahip çıkma anlamında da çok güzel bir örnek gösterdiler. Hepsine de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.