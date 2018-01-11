TBMM Başkanlık Divanı'nın ilk toplantısında 'itibar' tartışması

2018 yılının ilk Başkanlık Divanı toplantısında TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile CHP’li milletvekilleri arasında, ‘arka oda olayıyla' başlayan ‘Meclis’in itibarı’ tartışması yaşandı.

Son gelişmelere dikkat çekerek Başkanlık Divanı üyelerine, "Her birimizin Meclis’in itibarını koruma adına daha özenli ve daha duyarlı davranması gerekir" diyen Kahraman'a yanıt CHP’den geldi. Milyonlarca insanı ilgilendiren ve sadece 5 tanesi Meclis’te görüşülen Kanun Hükmünde Kararnamelere dikkat çeken CHP’li İdare Amiri İbrahim Özdiş, "Meclis’e itibarsızlık, Anayasa ve İç Tüzük hükmüne rağmen bu kararnamelerin Meclis’e getirilmemiş olmasıdır” dedi.

Alınan bilgiye göre KHK'ların görüşülmesinin Meclis Başkanı ve Divan’ın işi olmadığını belirten Kahraman, kararnamelerin öne alınması ya da ivedilikle görüşülmesinin Danışma Kurulu’nun kararıyla olabileceğini söylediği belirtildi.

Vekillere tedavi yardımı artışı TÜFE'ye bağlandı

Öte yandan, Başkanlık Divanı toplantısında, “Milletvekillerine, yasama organı eski üyelerine, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenlere, tedavi yapılmasına dair yönetmelik değişikliği” yapılmasına dair yönetmelik taslağı kabul edildi. Buna göre, tedavi yardımı artışı 2019'dan itibaren TÜFE'ye bağlanacak. Tedavi yardımlarındaki artışlar, bugüne kadar TBMM Başkanlık Divanı'nda kararlaştırılıyordu. Yönetmelikteki değişiklikle, milletvekillerinin diş, göz ve işitme cihazı başta olmak üzere tedavi giderleri için, "Belirlenen bu tutarlar 1 Ocak 2019'dan itibaren TBMM Başkanlık Divanı kararına gerek kalmaksızın Türkiye İstatistik Kurumu'nca her yıl açıklanan TÜFE oranında artış sağlayarak kurumca karşılanır" hükmü getirildi.

"Kahraman, CHP'li Özel'in sözleriyle ilgili asal yollara başvuracak"

CHP’nin Başkanlık Divanı Üyesi, İdare Amiri, Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, T24’ün Başkanlık Divanı toplantısına ilişkin sorularını yanıtladı.

“Arka oda’ konuşuldu. Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün, AKP’li Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’ya Grup Başkanvekili Özgür Özel’e verilen uyarı cezanın şık olmadığını, doğru bulmadığını ve etik olmadığını söyledi. Bahçekapılı da günün bir özetini yaptı. Daha sonra Meclis Başkanı Kahraman, her birimizin, hepimizin Meclis’in itibarını koruma adına daha özenli ve daha duyarlı davranması gerektiğini söyledi. Özgür Bey’in kendisini de eleştiren sözleri ile ilgili yasal yollara başvuracağını söyledi.

”Asıl itibarsızlık KHK’ları görüştürmemek”

"Kahraman 'itibar' deyince ben de söz aldım. Ben de Meclis’in itibarını hepimiz korumalıyız da, ama milyonlarca kişiyi ilgilendiren OHAL Kanun Hükmünde Kararnamelerinin (KHK), Anayasa ve iç tüzük hükümlerinin açık hükmüne rağmen, zamanında Meclis’e gelmemesi arka sıralara yerleştirilmesini gündem getirdim. Anayasa’nın 128. Maddesi'ne dikkat çektim ve ‘Meclis’e itibarsızlık asıl bu şekildedir. Milyonlarca insanı ilgilendiren bir KHK’nın Anayasa ve iç tüzük hükmüne rağmen getirilmemiş olmasıdır dedim. Kahraman da, bu iş Meclis başkanı olarak divan olarak bizim işimiz değil, Meclis’e gelir, geliş sırasına göre koyarız. Bunun öne alınması ya da ivedilikle görüşülmesi Danışma Kurulu’nun önerisi aldığı kararla ancak olur dedi. Biz de onunu öyle olmadığını Danışma Kurulu’na gelmeden direkt birinci sıraya gelen kağıtlarda yerleştirilmesi gerektiğini söyledik. Bu yönde bir tartışma oldu.

"Birbirimize karşı incitici olmayacağız, saygılı olacağız ama milyonları ilgilendiren KHK’lardan Meclis’e 30 tane gelmiş ve bunlardan sadece 5 tane görüşülmüş. Zamanında bile değil. Bunun 30 gün içinde görüşülmüş olması lazım."