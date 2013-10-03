TBMM Başkanlık Divanı'nda 'türbanlı vekil' tartışması

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM’nin ilk Başkanlık Divanı toplantısında, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ‘türbanlı milletvekili’ için iç tüzük düzenlemesine ihtiyaç olmadığı yönündeki açıklamalarıyla CHP’lilerin hedefi oldu. Divanın CHP’li Üyesi Malik Ecder Özdemir, “60-70 yıllık Meclis teamüllerini alt üst edecek, bir oldu bittiye getirecek şekilde konuşuyorsunuz. Hem de bu hukuksuzluğun Meclis başkanı tarafından teşvik ediliyor olması demokrasi ve TBMM adına bir ayıptır” dedi. Özdemir’in bu sözleri ortamı gerginleştirdi.

Özdemir: İç tüzükte küfür de yok.

Özdemir, sözlerini sürdürerek, “İç tüzükte, milletvekillerinin küfür edeceği düşünülmediği için o da düzenlenmemiş. Yasaklar sayılmamış” dedi. Özdemir, Çiçek’e, “İç tüzük değişikliği mi yapasınız; anayasayı mı değiştirirsiniz. O’nu yapın o zaman herkes bunu kabil eder. Ama, meclis başkanı olarak hukuksuzluğu dayatamazasınız” deyince, AKP kanadı çok sert bir biçimde “Türbanlı miletvekili gelebilir. Ne var bunda” dedi.

Çarşafla gelirse ne yapacaksanız?

AKP’liler Özdemir’e yüklenince araya TBMM Başkanı Cemil Çiçek girdi ve milletvekillerine, “Ben cevap veririm” diyerek yatıştırmaya çalıştı. Çiçek, iç tüzük de yasak olmadığı sözlerini tekrarladı. Bu kez de Özdemir, “İnancından dolayı diyorsunuz? İnancımdan dolayı deyip, çarşafıyla genel kurula girerse; ne yapacaksınız” diye sordu.

Küfürlerle ilgili bir kitapçık gönderdiniz

“İç tüzükte yasak yok. Madem yasak yoksa; Siz geçmiş dönemlerde milletvekillerinin küfürlerini bir dosya haline getirip genel başkanlara gönderdiniz. Yaşanan ayıpları anlatırken de ‘iç tüzüğü yapanlar, gün gelir Bu Meclis’te milletvekillerinin birbirlerine küfür edeceklerini bilmedikleri için küfür dememişler. Kaba ve yaralayıcı bir söz diye ifade etmişler. Yani iç tüzük de küfür de yok. Yasaklar da yok.