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TBMM Başkanlık Divanı'nda tartışma yaratan 'harcama limiti' için karar çıkmadı

Harcama limiti, CHP'li Türkmen'i koltuğundan etmişti

09 Mart 2017 21:04

Hülya Karabağlı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın başkanlığında 4 saat süren toplantıda, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in koltuğundan eden haberleşme giderleri kapsamında harcamalara limit getirilmesi konusunda bir karar alınmadı.

2 ay sonra ilk kez yapılan toplantıda, divan üyelerinin de milletvekilleriyle aynı oranda harcama yapması gibi öneriler yapıldı ancak karar alınmaması dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, harcamalara getirilecek yeni düzenlemenin referandum sonrasına kaldığı belirtildi.

Toplantıda, dronelerin Meclis’e çok yakın bir uçuş yaptığı ve bunun güvenlik riski oluşturduğu da belirtildi.

Yetkililer kurulacak bir sistem ile bu güvenlik açığının önlenmesinin planlandığını belirtti.

 Toplantıda, HDP'li üyesi Sırrı Süreyya Önder tutuklu vekilleri gündeme getirdi.

Vekillerin tutuklanmasının hukuka ve anayasa aykırı olduğunu anlatan Önder, HDP'li İdris Baluken'in tedavi görüğü hastane çıkışında tutuklandığına dikkat çekti. TBMM Başkanı'ndan da bu konuda bir şeyler yapmasına ilişkin görüşlerini dile getiren Önder'e Kahraman'ın bu konuları inceleteceği yönünde bir yanıt verdiği öğrenildi.

 

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