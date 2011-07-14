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Politika

TBMM BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ RESMİ GAZETEDE ANKARA (A.A)

14 Temmuz 2011 12:48

-TBMM BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ RESMİ GAZETEDE ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - ''TBMM Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair'' karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Başkanvekillikleri, Katip Üyelikler ve İdare Amirliklerine seçilen milletvekillerinin listesi şöyle: /* BAŞKANVEKİLLERİ --------------- ADI SOYADI                      SEÇİM ÇEVRESİ               PARTİSİ ----------                      -------------              ---------    Meral Akşener                     İstanbul                    MHP Şükran Güldal Mumcu               İzmir                      CHP Mehmet Sağlam                     Kahramanmaraş              AK Parti Sadık Yakut                       Kayseri                    AK Parti KATİP ÜYELER ------------ ADI SOYADI                       SEÇİM ÇEVRESİ              PARTİSİ ----------                       -------------             --------- Fatih Şahin                        Ankara                   AK Parti Muhammet Rıza Yalçınkaya           Bartın                   CHP Tanju Özcan                        Bolu                     CHP Bayram Özçelik                     Burdur                   AK Parti Mine Lök Beyaz                     Diyarbakır               AK Parti Muhammet Bilal Macit               İstanbul                 AK Parti Mustafa Hamarat                    Ordu                     AK Parti Özlem Yemişçi                      Tekirdağ                 AK Parti İDARE AMİRLERİ -------------- ADI SOYADI                       SEÇİM ÇEVRESİ             PARTİSİ -----------                      -------------            ---------  Ali Uzunırmak                       Aydın                  MHP Salim Uslu                          Çorum                  AK Parti Adnan Keskin                        Denizli                CHP Mustafa Kabakcı                     Konya                  AK Parti */

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