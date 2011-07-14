-TBMM BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ RESMİ GAZETEDE ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - ''TBMM Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair'' karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Başkanvekillikleri, Katip Üyelikler ve İdare Amirliklerine seçilen milletvekillerinin listesi şöyle: /* BAŞKANVEKİLLERİ --------------- ADI SOYADI SEÇİM ÇEVRESİ PARTİSİ ---------- ------------- --------- Meral Akşener İstanbul MHP Şükran Güldal Mumcu İzmir CHP Mehmet Sağlam Kahramanmaraş AK Parti Sadık Yakut Kayseri AK Parti KATİP ÜYELER ------------ ADI SOYADI SEÇİM ÇEVRESİ PARTİSİ ---------- ------------- --------- Fatih Şahin Ankara AK Parti Muhammet Rıza Yalçınkaya Bartın CHP Tanju Özcan Bolu CHP Bayram Özçelik Burdur AK Parti Mine Lök Beyaz Diyarbakır AK Parti Muhammet Bilal Macit İstanbul AK Parti Mustafa Hamarat Ordu AK Parti Özlem Yemişçi Tekirdağ AK Parti İDARE AMİRLERİ -------------- ADI SOYADI SEÇİM ÇEVRESİ PARTİSİ ----------- ------------- --------- Ali Uzunırmak Aydın MHP Salim Uslu Çorum AK Parti Adnan Keskin Denizli CHP Mustafa Kabakcı Konya AK Parti */