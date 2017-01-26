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Politika

TBMM Başkanlık Divanı, Anayasa değişikliğinde CHP'nin 'sahte oy' iddiasına ilişkin kararını verdi

CHP, AKP'li 5 milletvekilinin "oy sahtekarlığı" yaptığını iddia etmişti

26 Ocak 2017 00:04

Meclis Başkanlık Divanı, CHP'nin, "TBMM Genel Kurulunun 22 Ocak Pazar günkü birleşiminde oy sahtekarlığı yapıldığı" iddiasını görüştü.

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı. Alınan bilgiye göre, TBMM Genel Kurulunun 65. birleşiminde, AK Parti Grup önerisinin oylamasından önce CHP'nin talebi üzerine yapılan yoklamada, AKP'li beş milletvekilinin hem elektronik oy düğmesi ile oy kullandığı hem de pusula gönderdiği, böylece oyların mükerrer sayıldığının incelenmesine yönelik CHP'nin başvurusu ele alındı.

Başkanlık Divanı toplantısında AKP’li üyeler, itirazların birleşim kapandıktan sonra olduğunu, bu itirazların da Meclis tutanaklarında görünmediğini, yoklama işleminin doğru olduğunu söylediler. CHP'nin, Meclis’in 7 Şubat tarihine kadar tatil kararının yok hükmünde olduğuna yönelik başvurusu, konuşmaların ardından reddedildi.

Toplantıda, Meclis başkanvekillerinin, bu tür oylamalarda, pusulalar ile elektronik oylamayı karşılaştırması, daha sonra sonucu açıklaması kararlaştırıldı.

Başkanlık Divanının 3 saat süren toplantısında, 4-C'li personel, yardımcı personel, idari personel konularında dile getirilen görüşler doğrultusunda, bu konuda geniş kapsamlı bir rapor hazırlanması benimsendi.

 

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