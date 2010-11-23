-TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA TBMM (A.A) - 23.11.2010 - TBMM Başkanlığından, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun bu göreve atanmasının ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı bildirildi. TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında ''Mecliste Skandal Atama'' başlığıyla haberler yer aldığı ifade edilerek, ''DSP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Macit tarafından verilen soru önergesine dayanılarak hazırlanan haber eksik bilgiler içerdiğinden gerçeği yansıtmamaktadır'' denildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: ''Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yaparken, 11 Ağustos 2009 tarihinde naklen kurumumuz başkan müşaviri kadrosuna, 1 Eylül 2009 tarihinde de TBMM Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna atanmıştır. TBMM Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin 12. maddesinin (c) fıkrasında 'Müdür ve daha üst düzey görevler için yöneticilikte 4 yıl (tercümanlık ve uzmanlıkta 9 yıl) çalışmış olmak kaydıyla kamu hizmetinde 12 yıl, diğer görevler için 10 yıl çalışmış olmak' şartı yer almaktadır. İddia edildiğinin aksine, kamuda toplam 18 yıl 5 ay hizmeti olan ve habere konu olan Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun 7 yıl 9 ay 25 gün Devlet Personel Uzmanlığı, 4 yıl 4 ay 4 gün daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunması nedeniyle TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanması TBMM Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Sayın milletvekilinin soru önergesine, TBMM Başkanlığı tarafından, yukarıdaki bilgileri içeren cevap verilmiştir. Bilindiği üzere, doğru bilgi ve belgelerle haber yapmak, kamuoyunu yanlış bilgilendirmemek gazetecilik mesleği açısından büyük önem taşımaktadır. Değerli basının ve kamuoyunun bilgisine sunulur.''