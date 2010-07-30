-TBMM BAŞKANLIĞINDAN "KARŞILAMA" AÇIKLAMASI TBMM (A.A) - 30.07.2010 - TBMM Başkanlığı, Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı havaalanında karşıladığı iddiasının ''asılsız'' olduğunu bildirdi. Bir köşe yazısında yer alan ''Şahin'in, Erdoğan'ı Kütahya dönüşünde havaalanında helikopter kapısında karşıladığı'' iddiası üzerinde, TBMM Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, böyle bir iddiayla ''yakışıksız değerlendirmelerde bulunulduğu'' ifade edilerek, ''Böyle bir karşılama olayı asla vaki olmamıştır. Hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan söz konusu iddialar asılsız, mesnetsiz ve uydurmadan ibarettir'' denildi.