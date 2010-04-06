TBMM Başkanlığı'na 7 devlet üniversitesi için kanun tasarısı sunuldu

T24-

Tasarıya göre, Ankara'da "Yıldırım Beyazıt", Bursa'da "Bursa Teknik Üniversitesi", İstanbul'da "İstanbul Medeniyet Üniversitesi", İzmir'de "Turgut Reis Üniversitesi", Konya'da "Konya Üniversitesi", Kayseri'de "Kayseri Üniversitesi" ve Erzurum'da da "Erzurum Üniversitesi" adıyla yeni üniversiteler kurulacak.



Üniversitelere bağlı fakültelerin de yer aldığı tasarı, akademik ve idari hizmetler için 15 bin 530 yeni kadro ihdas edilmesini de öngörüyor.