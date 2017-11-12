TBMM Başkanlığı seçim takvimi başladı; Kahraman'ın görev süresi 22 Kasım'da bitiyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 22 Kasım 2015'te başlayan görev süresinin 22 Kasım 2017'de sona ermesinden dolayı yeni Meclis Başkanı için seçim takvimi ve adaylık başvuruları bugün (12 Kasım 2017) başladı. Başvurular 16 Kasım Perşembe gece yarısı sona erecek.

Meclis İç Tüzüğü'ne göre, başkanlık için bir yasama döneminde 2 kez seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi 2 yıl, ikinci devre için seçilen dönem sonuna kadar görev yapıyor.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’ın hafta içerisinde Genel Kurul’da açıkladığı takvimi açıkladı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 26'ncı Yasama Dönemi'nde 22 Kasım 2015'te seçildiğini, görev süresinin 22 Kasım 2017'de sona ereceğini belirtti. Aydın, şunları kaydetti:

“Anayasa'nın 94. TBMM İçtüzüğü'nün 10. maddesine göre, ikinci devre için yapılacak seçimlerde, TBMM Başkan adaylarının, Meclis üyeleri içinden birinci devre için seçilen başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere 5 gün içinde Başkanlık Divanına bildirileceğinin hüküm altına alındığını belirten Aydın, "Bu nedenle başkan adaylarının, başkanın görev süresinin dolmasından önceki 10. gün olan 12 Kasım 2017 Pazar günü ile 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 24.00'e kadar Başkanlık Divanına bildirilmesi gerekmektedir."

Meclis Başkanlığı için CHP’den Zekeriya Temizel, HDP’den tutuklu Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ın adaylıkları açıklanmıştı.

Meclis Başkanlığı seçimi gizli oylama gerçekleştirilecek. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki (367), üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

Siyasi parti grupları başkanlık için aday gösteremiyor. TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçiminin 20 Kasım Pazartesi yapılması bekleniyor. Başkanın ilk turda seçilememesi halinde, ikinci ve üçüncü turlar da aynı gün yapılacak.



